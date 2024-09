OECD mierne zvyšuje prognózu rastu svetovej ekonomiky

Paríž 25. septembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v stredu mierne zlepšila prognózu rastu svetovej ekonomiky v roku 2024, keďže inflácia sa spomaľuje a centrálne banky znižujú úrokové sadzby, čo zvyšuje príjmy domácností. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Organizácia so sídlom v Paríži najnovšie predpovedá, že sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku zvýši o 3,2 % namiesto o 3,1 % v predchádzajúcej prognóze.



Uviedla pritom, že zníženie úrokových sadzieb v budúcnosti podporí výdavky a domácnosti budú profitovať aj z nižšej inflácie.



Podľa organizácie, ak bude nedávny pokles cien ropy pokračovať, globálna miera inflácie by mohla byť v nasledujúcom roku o 0,5 percentuálneho bodu nižšia, ako sa očakávalo.



OECD v správe predpokladá, že hlavná úroková sadzba americkej centrálnej banky Fed sa do konca roka 2025 zníži na 3,5 % zo súčasného pásma 4,75 % až 5 %. A že Európska centrálna banka zníži kľúčový úrok na 2,25 % z aktuálnych 3,5 %.



USA predpovedá v tomto roku rast ekonomiky o 2,6 %. V roku 2025 jeho spomalenie na 1,6 %, čo je menej než 1,8 % v májovej prognóze. OECD však zároveň pripúšťa, že zníženie úrokových sadzieb by mohlo zmierniť spomalenie americkej ekonomiky.



Rast čínskej ekonomiky, druhej najväčšej na svete, odhaduje OECD v tomto roku na 4,9 % a v roku 2025 na 4,5 %, keďže vládne stimuly sú kompenzované klesajúcim spotrebiteľským dopytom a krízou v sektore nehnuteľností.



V prípade eurozóny očakáva v roku 2024 rast ekonomiky o 0,7 % a v nasledujúcom roku jeho zrýchlenie na 1,3 %, čo je takmer dvojnásobok, keďže príjmy budú rásť viac ako inflácia.



OECD zároveň výrazne zvýšila svoju prognózu pre britskú ekonomiku, pričom predpokladá, že v roku 2024 sa jej výkon zvýši o 1,1 % a v roku 2025 o 1,2 %. V májovej prognóze ešte očakávala rast britského HDP o 0,4 % v tomto roku a o 1 % v budúcom roku.



OECD očakáva takisto "relatívne silný" rast v Brazílii, Indii a Indonézii a zvýšila prognózu rastu ruského HDP o 1,1 percentuálneho bodu na 3,7 %.



No zároveň mierne znížila výhľad pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku. Očakáva, že v tomto roku sa jeho HDP zvýši len o 0,1 %. Japonský HDP sa zase zníži o 0,1 % a argentínska ekonomika by mala klesnúť o 4 %.



OECD v najnovšej správe varuje pred rastúcimi dlhmi a vyzvala vlády, aby vyvinuli väčšie úsilie pri obmedzení výdavkov a zvýšení príjmov.



"Na zabezpečenie udržateľnosti dlhu, zachovanie priestoru pre vlády reagovať na budúce šoky a generovanie zdrojov, ktoré pomôžu vyrovnať sa s budúcimi tlakmi na výdavky, sú potrebné rozhodné fiškálne opatrenia," uvádza sa v správe.



Podľa júnovej správy OSN globálny verejný dlh vlani vzrástol na rekordných 97 biliónov USD (87,13 bilióna eur), čo je dvojnásobok oproti roku 2010.



(1 EUR = 1,1133 USD)