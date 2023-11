OECD: Nemecká rozpočtová kríza by mohla spomaliť hospodárstvo EÚ

Berlín/Paríž 23. novembra (TASR) - Nemecká rozpočtová kríza, ktorá spochybnila plánované výdavky Berlína v miliardách eur, by mohla v najbližších rokoch ohroziť ekonomiku celej Európskej únie (EÚ). Uviedla to vo štvrtok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ak bude v Nemecku v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov menej investícií a výdavkov, pretože bude k dispozícii menej peňazí, bude to mať nevyhnutne vplyv na hospodárstvo EÚ," povedal pre agentúru Reuters Robert Grundke, vedúci oddelenia OECD pre Nemecko.



V dôsledku toho tak bude Nemecko dovážať z Únie menej polotovarov a menej finálnych tovarov a služieb.



Rozhodnutie nemeckého ústavného súdu z minulého týždňa spôsobilo dieru vo financiách najväčšej európskej ekonomiky vo výške 60 miliárd eur. Nemecká vláda sa teraz snaží nájsť riešenie.



"Neistota týkajúca sa budúcej fiškálnej politiky má už dnes negatívny vplyv na investičnú aktivitu firiem a spotrebiteľské správanie domácností v Nemecku," dodal Grundke.



Nemecký oceliarsky sektor vo štvrtok vyjadril obavy, ktoré zdieľajú mnohé spoločnosti z toho, čo sa teraz stane s finančnými prostriedkami, ktoré vláda prisľúbila na priemyselnú transformáciu krajiny.