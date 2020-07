Nezamestnanosť môže byť väčšia ako cez finančnú krízu

Paríž 7. júla (TASR) – Kríza, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu, povedie k nárastu miery nezamestnanosti vo väčšine vyspelého sveta značne nad úroveň, ktorú dosiahla počas globálnej finančnej krízy pred vyše 10 rokmi. Uviedla to v utorok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



OECD predpovedá, že nezamestnanosť v jej 37 členských štátoch dosiahne koncom júna takmer 11,4 %, čo je viac ako dvojnásobok 50-ročného minima 5,2 % v decembri 2019.



Na porovnanie, počas finančnej krízy nezamestnanosť v rámci OECD dosiahla svoj vrchol v októbri 2009 na úrovni 8,7 %.



Organizácia so sídlom v Paríži vo svojej ročnej prognóze vývoja zamestnanosti varovala, že zotavovanie trhu práce bude pravdepodobne postupné, pričom na konci tohto roka očakáva mieru nezamestnanosti na úrovni 9,4 % a do konca roku 2021 jej zníženie na 7,7 %.



Odhad na rok 2021 pritom nepredpokladá, že by krajiny OECD zasiahla druhá vlna nového koronavírusu. Ak dôjde k druhej vlne, nezamestnanosť by na konci roku 2021 mohla dosiahnuť 8,9 %.



Organizácia zároveň poznamenala, že epidemiologický model, ktorý vyvinula, naznačuje, že druhej vlne ochorenia by sa mohlo dať vyhnúť aj bez vakcíny.



Podľa OECD by vlády mali na trhu práce využívať politiku, ako je napríklad neustála podpora práce z domu, aby sa predišlo druhej vlne. A zároveň ich intervencie, ako sú napríklad programy na udržanie pracovných miest, by sa teraz mali viac prispôsobiť potrebám rôznych firiem, zamestnancov a domácností.