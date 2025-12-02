< sekcia Ekonomika
OECD očakáva v tomto roku mierny rast nemeckej ekonomiky
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by sa mal tento rok zvýšiť o 0,3 %, uviedla v utorok OECD.
Autor TASR
Paríž 2. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika v tomto roku po dvoch za sebou nasledujúcich rokoch poklesu pravdepodobne mierne vzrastie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by sa mal tento rok zvýšiť o 0,3 %, uviedla v utorok OECD. V budúcom roku očakáva zrýchlenie rastu na 1 % a v roku 2027 na 1,5 %. Údaj na rok 2026 organizácia so sídlom v Paríži oproti svojmu výhľadu zo septembra revidovala mierne nadol o 0,1 percentuálneho bodu. „Súkromná spotreba sa zvýši v dôsledku nízkej inflácie, rastúcich nominálnych miezd a klesajúcej neistoty v oblasti domácej politiky,“ uviedla OECD.
Zároveň upozornila, že pokračujúca neistota týkajúca sa obchodnej politiky a amerických ciel bude ďalej zaťažovať dopyt po nemeckom vývoze, čo negatívne ovplyvní aj investície do exportne orientovanej výroby. K rastu by na druhej strane malo prispieť očakávané oživenie súkromných investícií, podporovaných vysokými podnikovými úsporami a klesajúcimi úrokovými sadzbami.
