OECD očakáva, že globálna ekonomika v roku 2024 posilní o 3,1 %

Paríž 2. mája (TASR) - Globálna ekonomika rastie rýchlejšie, ako sa ešte pred niekoľkými mesiacmi očakávalo, najmä vďaka silnému zotaveniu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



OECD teraz očakáva, že svetová ekonomika si v tomto roku udrží minuloročné tempo rastu 3,1 % a v budúcom roku mierne zrýchli na 3,2 %. To predstavuje zlepšenie oproti februárovej prognóze, podľa ktorej mal rast v tomto roku dosiahnuť 2,9 % a v roku 2025 3 %. Rýchlejší než očakávaný pokles inflácie zároveň vytvoril predpoklady, aby hlavné centrálne banky vo svete začali v druhej polovici roka znižovať úrokové sadzby, pričom sa zvýšili aj reálne príjmy spotrebiteľov, uviedla OECD vo svojom najnovšom ekonomickom výhľade.



Organizácia so sídlom Paríži však upozornila, že rýchlosť oživenia sa v jednotlivých regiónoch výrazne líši. Pretrvávajúci slabší výkon Európy a Japonska tak pomáhajú kompenzovať Spojené štáty, ktorým OECD zlepšila prognózu tohtoročného rastu na 2,6 % z februárového odhadu 2,1 %. V budúcom roku sa očakáva ochladenie rastu najväčšej svetovej ekonomiky na 1,8 %, čo je stále mierne zvýšenie oproti skôr prognózovaným 1,7 %.



Čínska ekonomika by mala aj vďaka vládnym stimulom v tomto roku posilniť o 4,9 % a v roku 2025 o 4,5 %, čo je tiež zlepšenie v porovnaní s februárovými odhadmi rastu na úrovni 4,7 %, resp. 4,2 %.



OECD ďalej predpokladá, že slabý výkon nemeckej ekonomiky bude naďalej brzdiť širšiu eurozónu. Rast bloku by sa mal napriek tomu zrýchliť z tohtoročných 0,7 % na 1,5 % v roku 2025, keďže nižšia inflácia podporuje kúpnu silu domácností a pripravuje pôdu pre zníženie sadzieb. Vo februári organizácia predpovedala rast eurozóny v tomto roku na úrovni 0,6 % a v roku 2025 na úrovni 1,3 %.



Výhľad Veľkej Británie OECD zhoršila, pričom teraz predpovedá na tento rok rast len na úrovni 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 0,7 %. V budúcom roku by sa mal rast zrýchliť na 1 %, čo je menej ako 1,2 % očakávaných vo februári.



V Japonsku by zase vyššie príjmy, uvoľnená menová politika a dočasné zníženie daní mohli viesť k zrýchleniu rastu z 0,5 % v roku 2024 na 1,1 % v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami na úrovni 1 % pre oba roky, uviedla OECD.