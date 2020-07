OECD odhaduje, že grécka ekonomika klesne tento rok minimálne o 8 %

Atény 22. júla (TASR) - Grécka ekonomika by mala v tomto roku zaznamenať 8-percentný pokles. Uviedla to v najnovšej prognóze Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s tým, že koronakríza sa odrazí na dlhodobom zotavovaní gréckeho hospodárstva.



Najnovší odhad OECD pritom predstavuje optimistickejší scenár, ktorý počíta s tým, že nedôjde k druhej vlne pandémie. V prípade, že sa tak stane, pokles gréckej ekonomiky by mohol tento rok dosiahnuť 9,8 %. V budúcom roku organizácia očakáva návrat ekonomiky k rastu, ktorý by mal dosiahnuť 4,5 %.



Grécko dokázalo udržať šírenie nového koronavírusu do veľkej miery pod kontrolou tým, že ku karanténnym opatreniam pristúpilo rýchlo. Zabránilo tak zvýšeniu tlaku na zdravotnícky systém, ktorý stále pociťuje dôsledky 10 rokov trvajúcej dlhovej krízy v krajine. Atény v roku 2009 požiadali medzinárodné spoločenstvo o pomoc, pričom za 10 rokov získali celkovo tri záchranné balíky. Z posledného programu Grécko vystúpilo v auguste 2018.



Straty na ekonomickej aktivite, nezamestnanosť a tlak na rozpočet v dôsledku pandémie nebudú také vážne ako počas dlhovej krízy, uviedla OECD. Na druhej strane, pokles v kľúčovom cestovnom ruchu či pokles investícií znamená komplikácie pre dlhodobejšie ekonomické zotavenie.