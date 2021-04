OECD odporúča slovenskej vláde podporu vzdelávania a inovácií

Bratislava/Paríž 14. apríla (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila po celom svete sociálne a ekonomické turbulencie, ale vládam tiež ponúka možnosť reformovať ekonomiky, uviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom týchto reforiem by mal byť udržateľný a inkluzívny rast a riešenie štrukturálnych problémov.



OECD vo svojej v stredu zverejnenej správe analyzuje slabosti a problémy ekonomík členských štátov, ktoré existovali už pred pandémiou, aj tie, ktoré pandémia priniesla, a ponúka vládam rady, ako využiť aktuálnu situáciu na fundamentálny reset.



Na Slovensku sa podľa OECD v roku 2019 urobil istý pokrok v oblasti riadenia verejnej správy, predovšetkým v oblasti nezávislosti súdnictva. Vo všeobecnosti však Slovensko urobilo len obmedzený pokrok pokiaľ ide o štrukturálne reformy a od začiatku pandémie je prioritou vlády riešenie ekonomickej krízy.



Sektory najviac zasiahnuté pandémiou, to znamená cestovný ruch, maloobchod a stavebníctvo, tradične poskytujú dočasnú prácu sezónnym zamestnancom rovnako ako sociálne zraniteľným zamestnancom, to znamená nízkokvalifikovaným pracovníkom, ženám, mladým ľuďom či Rómom. Pandémia ukázala, aké je potrebné zvýšiť kvalifikovanosť naprieč populáciou, čo podporí zamestnateľnosť ľudí z týchto sociálne slabších skupín rovnako ako produktivitu a odolnosť ekonomiky voči budúcim šokom a pripraví ju na digitalizáciu.



Preto OECD odporúča podporu vzdelávania, inovácií, obmedzenie bariér pri vstupe na pracovný trh pre ženy či marginalizované skupiny a zvýšenie efektivity verejného sektora.



OECD odporúča v oblasti vzdelávania poskytnúť zamestnávateľom finančné stimuly, aby školili nízkokvalifikovaných zamestnancov, podporovať nové firmy vzdelávania prostredníctvom otvorených online kurzov, finančne podporiť školy pre sociálne znevýhodnené skupiny a zlepšenie flexility a citlivosti terciárneho vzdelávania na potreby trhu práce.



V oblasti digitalizácie odporúča uvoľnenie regulácie týkajúcej sa start-upov, zníženie reštrikcií pre zahraničné firmy v oblasti služieb, zefektívnenie insolvenčných procedúr, zvýšenie investícií do digitálnej infraštruktúry a spoluprácu s inovatívnymi firmami pri hodnotení univerzít a verejných výskumných inštitúcií.



OECD ďalej navrhuje opatrenia na zníženie bariér pre ženy pri vstupe na pracovný trh rovnako ako na podporu príležitostí a vzdelania rómskej populácie, a tiež opatrenia na podporu efektivity verejného sektora, ako je pokračovanie v justičnej reforme podľa plánu, či posilnenie iniciatívy Hodnoty za peniaze.