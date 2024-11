OECD: Pokrok v znižovaní skleníkových plynov je nedostatočný

Paríž 8. novembra (TASR) - Pokrok v znižovaní emisií skleníkových plynov nepostačuje na dosiahnutie klimatických cieľov stanovených na rok 2030. Upozornila na to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá vo svojej novej štúdii upozornila na veľké rozdiely medzi globálne stanovenými cieľmi a národnými klimatickými plánmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



OECD predpokladá, že krajiny zodpovedné za 80 % emisií skleníkových plynov dosiahnu do roku 2030 zníženie len o 14 %, pričom na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa by bol potrebný globálny pokles o 43 %. "Na dosiahnutie skutočného pokroku pri prechode na uhlíkovú neutralitu potrebujeme nielen ambicióznejšie ciele v oblasti znižovania emisií, ale aj ich účinnú realizáciu," povedal v Paríži generálny tajomník OECD Mathias Cormann.



Správa OECD tiež poukazuje na spomalenie verejných iniciatív v oblasti zmeny klímy v krajinách, ktoré produkujú takmer dve tretiny celkových emisií skleníkových plynov. Tento trend naznačuje, že implementácia opatrení by sa mohla oneskoriť natoľko, že by sa nepodarilo splniť ani súčasné skromné ciele zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030, uvádza sa v správe.