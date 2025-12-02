< sekcia Ekonomika
OECD potvrdila svoj odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku
OECD v správe o výhľade hospodárstva predpovedá, že rast globálnej ekonomiky sa tento rok spomalí na 3,2 % z vlaňajších 3,3 % a v roku 2026 klesne na 2,9 %.
Autor TASR
Paríž 2. decembra (TASR) - Svetová ekonomika je „prekvapivo odolná“ a v lepšom stave, ako sa očakávalo, keďže rozmach investícií do umelej inteligencie pomáha kompenzovať časť šoku zo zvýšenia ciel v USA. Uviedla to v utorok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá zároveň zlepšila svoje prognózy pre svetovú aj kľúčové ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Organizácia zároveň varovala, že globálny rast je zraniteľný voči akémukoľvek novému napätiu v obchode, zatiaľ čo optimizmus investorov čo sa týka umelej inteligencie by mohol spustiť korekciu akciového trhu, ak sa očakávania nenaplnia.
OECD v správe o výhľade hospodárstva predpovedá, že rast globálnej ekonomiky sa tento rok spomalí na 3,2 % z vlaňajších 3,3 % a v roku 2026 klesne na 2,9 %. Táto prognóza sa zhoduje so septembrovou. V roku 2027 očakáva mierne zrýchlenie globálneho rastu na 3,1 %.
Šéf OECD Mathias Cormann uviedol, že obchodné šoky vyvolané zvýšením ciel v USA sa doteraz ukázali ako relatívne mierne. Dodal však, že úplný vplyv ciel sa pravdepodobne prejaví až neskôr, keď firmy vyčerpajú zásoby, ktoré si nahromadili.
OECD revidovala nahor aj odhad rastu americkej ekonomiky v roku 2025 na 2 % z 1,8 %. V nasledujúcom roku očakáva jeho spomalenie na 1,7 %, čo však bude lepší výsledok než rast o 1,5 %, ktorý predpovedala v septembri.
Investície do umelej inteligencie, fiškálna podpora a očakávané zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) pomáhajú kompenzovať tlak ciel na dovážaný tovar, zníženie imigrácie a prepúšťanie vo federálnej správe, uviedla. Varovala však, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa dostala fiškálnu politiku USA na neudržateľnú trajektóriu s veľkými rozpočtovými deficitmi a rastúcim dlhom, ktorý si v nasledujúcich rokoch vyžiada „významnú úpravu“.
Hospodársky rast eurozóny v roku 2025 revidovala OECD nahor na 1,3 % z 1,2 % vďaka podpore odolného trhu práce a vyšším verejným výdavkom v Nemecku. V roku 2026 očakáva jeho spomalenie na 1,2 % namiesto na 1 %.
Číne OECD predpovedá v roku 2025 stabilný rast o 5 % namiesto 4,9 % v septembri a v roku 2026 jeho spomalenie na 4,4 %, keďže fiškálna podpora slabne a nové americké clá majú negatívny vplyv na výkon čínskej ekonomiky.
Japonská ekonomika v roku 2025 vzrastie o 1,3 % a nie o 1,1 %, vďaka podpore silných firemných ziskov a investícií, predtým, ako sa v roku 2026 spomalí na 0,9 %.
Tempo rastu globálneho obchodu v roku 2025 dosiahne 4,2 % a v roku 2026 sa zmierni na 2,3 %, keďže plný vplyv ciel zasiahne investície a spotrebu. Zvýšená neistota v oblasti obchodnej politiky obmedzuje vyhliadky na oživenie.
OECD predpokladá, že inflácia sa vo väčšine hlavných ekonomík postupne vráti k cieľom centrálnych bánk do polovice roka 2027. USA predpovedá, že inflácia dosiahne vrchol v polovici roka 2026 v dôsledku ciel. V Číne a niektorých rozvíjajúcich sa trhoch predpokladá mierne zvýšenie inflácie, keďže sa zníži nadmerná výrobná kapacita.
Väčšina hlavných centrálnych bánk v nasledujúcom roku zachová alebo zníži náklady na pôžičky, keďže inflačné tlaky sa zmiernia, dodala OECD.
