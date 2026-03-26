OECD pre vojnu na Blízkom východe očakáva spomalenie globálneho rastu
V USA sa podľa novej prognózy očakáva spomalenie rastu z dvoch percent v tomto roku na 1,7 % v roku 2027.
Autor TASR
Paríž 26. marca (TASR) - Vojna v Iráne „testuje odolnosť svetovej ekonomiky“, vyhlásila vo štvrtok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vo svojej novej prognóze očakáva spomalenie globálneho rastu na 2,9 % v tomto roku, než sa v roku 2027 opäť mierne zvýši na 3 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Nepredvídateľný vývoj konfliktu na Blízkom východe zvyšuje náklady a tlmí dopyt, čo znižuje pozitívny vplyv investícií do nových technológií a rastovej dynamiky prenesenej z minulého roka, uviedla organizácia so sídlom v Paríži vo svojej novej správe. Blokáda Hormuzského prielivu a poškodenia energetickej infraštruktúry spôsobili prudký nárast cien energií a narušili dodávky ďalších kľúčových materiálov, ako sú hnojivá. Rozsah a trvanie konfliktu sú veľmi neisté, ale dlhodobé obdobie vyšších cien energií by výrazne zvýšilo náklady pre podniky a spotrebiteľské ceny, čo by malo negatívne dôsledky na rast, priblížila OECD.
V USA sa podľa novej prognózy očakáva spomalenie rastu z dvoch percent v tomto roku na 1,7 % v roku 2027, keďže nad silnými investíciami do umelej inteligencie začína postupne prevažovať spomalenie rastu príjmov a spotrebiteľských výdavkov. Rast eurozóny by sa mal v tomto roku spomaliť na 0,8 %, než sa v budúcom roku zrýchli na 1,2 %, a to vďaka vyšším výdavkom na obranu. Konflikt takisto negatívne vplýva na nemeckú ekonomiku, ktorá podľa OECD v tomto roku porastie len o 0,8 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej, ako predpokladala vo svojom výhľade z decembra.
