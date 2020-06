Veľké európske ekonomiky zažijú najstrmší pokles, predpovedá OECD

Paríž 10. júna (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej júnovej prognóze predpovedá, že spomedzi jej členov sa pre pandémiu nového koronavírusu najstrmšie prepadnú veľké európske ekonomiky.



Konkrétne, v roku 2020 sa podľa OECD zníži výkon hospodárstva v Spojenom kráľovstve podľa "optimistickejšieho" scenára o 11,5 %. A v prípade druhej vlny pandémie, čo je pesimistickejší scenár, klesne britská ekonomika až o 14 %.



Nasledujú Francúzsko, ktorému organizácia predpovedá v lepšom prípade pokles o 11,4 %, Taliansko (o 11,3 %), Španielsko (o 11,1 %). Výkon najväčšej európskej ekonomiky - Nemecka, sa pri jednej vlne pandémie zníži o 6,6 %, a ak príde aj druhá vlna, klesne o 8,8 %.



Slovensku predpovedá OECD v tomto roku v lepšom prípade pokles ekonomiky o 9,3 % a v horšom o 11,4 %.



OECD ďalej predpokladá, že hospodárstvo eurozóny ako celku sa tento rok zníži o 9,1 % a na budúci vzrastie o 6,5 %. A v prípade pesimistickejšieho scenára klesne tento rok výkon euroregiónu až o 11,5 % a na budúci sa zvýši o 3,5 %.



V Spojených štátoch, v ktorých je v súčasnosti priebeh pandémie najhorší z hľadiska počtu potvrdených infekcií a úmrtí, očakáva OECD pokles ekonomiky pri lepšom scenári o 7,3 % a pri horšom o 8,5 %.



Ekonomika Číny, kde bol vírus prvýkrát odhalený koncom minulého roka, by mala klesnúť o 2,6 % pri jednej vlne a pri druhej vlne pandémie o 3,7 %. Japonská ekonomika sa v roku 2020 zníži o 6 %, prípadne až o 7,3 %.



Organizácia zdôraznila, že tzv. koronakríza predstavuje bezprecedentnú výzvu pre vlády, ktoré už vynaložili miliardy na udržanie firiem nad vodou a pracovných miest, až do opätovného otvorenia ich ekonomík. To má však aj dôsledky, keďže ich hrubý verejný dlh rýchlo stúpa.



„Vlády môžu poskytnúť záchranné siete, ktoré ľuďom a firmám umožnia prispôsobiť sa, ale nemôžu dlhodobo podporovať zamestnanosť a mzdy v súkromnom sektore,“ varovala OECD.



Pripomenula tiež, že ešte nikdy nebola neistota v súvislosti s ďalším vývojom taká veľká. To považuje v tejto kríze za najťažšie. Situácia sa mení z týždňa na týždeň a táto zmena môže byť dramatická.



Vyzvala vlády, aby venovali osobitnú pozornosť tým najzraniteľnejším skupinám. Mladí ľudia a slabo platení zamestnanci tvoria väčšinu pracovnej sily v odvetviach, ktoré sú najviac vystavené stratám pracovných miest a zdravotným rizikám, zatiaľ čo vysokokvalifikovaní zamestnanci častejšie pracujú doma.



Hospodársky pokles tak prehĺbil nerovnosť medzi pracovníkmi a ťažkosti ešte znásobil nerovný prístup k sociálnej ochrane.



„Vlády sa musia chopiť tejto príležitosti, aby vytvorili spravodlivejšie a udržateľnejšie hospodárstvo, aby sa hospodárska súťaž a regulácia stali inteligentnejšími, modernizovali sa vládne dane, výdavky a sociálna ochrana,“ dodala organizácia.