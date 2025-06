OECD predpovedá Nemecku tento rok rast ekonomiky o 0,4 %

Paríž 3. júna (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpovedá Nemecku, že jeho ekonomika tento rok pravdepodobne vzrastie o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Prognóza OECD sa od polovice marca nezmenila napriek dramatickému vývoju v uplynulých mesiacoch vrátane ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa, turbulencií na globálnych trhoch a prelomového nemeckého balíka reforiem, ktorý uvoľnil prísne pravidlá pre dlh, aby umožnil masívne zvýšenie vládnych výdavkov.



Predpoveď OECD je pozitívnejšia ako prognózy Európskej komisie a nezávislého panelu nemeckých ekonómov, ktorí predpovedali nulový rast najväčšej európskej ekonomiky v roku 2025. Niektoré inštitúty dokonca varovali, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by mohol aj tento rok klesnúť, už tretí rok po sebe.



Obchodné bariéry a rastúca neistota ovplyvnili hospodársky rast v predchádzajúcich mesiacoch, skonštatoval hlavný ekonóm OECD Álvaro Pereira.



Prudké zvýšenie neistoty podľa neho negatívne ovplyvnilo dôveru podnikov a spotrebiteľov a je brzdou obchodu a investícií.



Dlhý obchodný konflikt so Spojenými štátmi, najväčším trhom pre nemeckú exportne orientovanú ekonomiku, by nepochybne ovplyvnil jej vyhliadky na hospodársky rast.



Európska únia v súčasnosti rokuje s Washingtonom o odvrátení represívnych ciel na dovoz.



Pokiaľ ide o nasledujúci rok 2026, OECD zlepšila svoju prognózu pre Nemecko a predpovedá mu rast HDP o 1,2 % namiesto o 1,1 % v marci. Očakáva totiž, že fond novej vlády vo výške 500 miliárd eur na investície do infraštruktúry a ochrany klímy podnieti ekonomickú aktivitu v krajine. Navyše, podľa OECD sa spotreba v Nemecku po rokoch opatrnosti, v dôsledku vysokej inflácie, zvýši.