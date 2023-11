OECD: Rast ekonomiky sa spomalí, ale vyhne sa tvrdému pristátiu

Paríž 29. novembra (TASR) - Rast globálnej ekonomiky sa v budúcom roku mierne spomalí, ale riziko tvrdého pristátia sa zmiernilo napriek vysokej úrovni dlhu a neistote týkajúcej sa úrokových sadzieb. Uviedla to v stredu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojom najnovšom ekonomickom výhľade. TASR o tom informuje na základe správy Reuters



Podľa najnovšej prognózy organizácie so sídlom v Paríži sa tempo rastu globálneho hospodárstva v roku 2024 spomalí na 2,7 % z 2,9 % v tomto roku a následne sa v roku 2025 zrýchli na 3 %.



Vyspelé ekonomiky smerujú k mäkkému pristátiu, pričom Spojené štáty sú na tom lepšie, ako sa doteraz očakávalo, uviedla OECD.



Organizácia predpovedá USA, najväčšej svetovej ekonomike, spomalenie hospodárskeho rastu z tohoročných 2,4 % na 1,5 % v roku 2024. To jej revízia smerom nahor zo septembrovej prognózy, v ktorej počítala s rastom americkej ekonomiky v roku 2023 o 2,2 % a v roku 2024 o 1,3 %.



Hoci sa riziko tvrdého pristátia v Spojených štátoch a inde zmiernilo, riziko recesie sa nestratilo vzhľadom na slabé trhy s nehnuteľnosťami, vysoké ceny ropy a slabý rast úverov.



Aj Číne predpovedá OECD spomalenie ekonomiky, keďže zápasí s realitnou bublinou a spotrebitelia viac šetria vzhľadom na väčšiu neistotu týkajúcu sa výhľadu hospodárstva.



OECD v najnovšej prognóze očakáva spomalenie čínskej ekonomiky z 5,2 % v roku 2023 na 4,7 % v roku 2024. Aj v tomto prípade je mierne lepší odhad ako v septembri, keď predpovedala Číne v roku 20213 rast o 5,1 % v roku 2024 o 4,6 %. V roku 2025 tempo rastu čínskej ekonomiky opäť klesne, a to na 4,2 %, uviedla OECD.



V eurozóne sa hospodársky rast zrýchli z 0,6 % v tomto roku na 0,9 % v roku 2024 a 1,1 % v roku 2025, keď sa Nemecko, najväčšie hospodárstvo menovej Únie, dostane z recesie.



OECD však zároveň upozornila, že vzhľadom na vysokú úroveň bankového financovania v eurozóne zostáva plný vplyv zvyšovania úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky neistý a môže hospodársky rast zasiahnuť viac, ako sa očakávalo.



Japonsku organizácia predpovedá spomalenie rastu z 1,7 % v tomto roku na 1 % v roku 2024 a potom jeho zrýchlenie na 1,2 % v roku 2025.



Zatiaľ čo sa vyhliadky na hospodársky rast jednotlivých krajín sa líšia, čelia podobným fiškálnym tlakom a dlhovým bremenám, ktoré by sa podľa prognózy mali v krajinách skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík) v nasledujúcich rokoch ďalej zvyšovať, varovala OECD.