OECD revidovala mierne nadol odhad rastu globálnej ekonomiky v 2021

Paríž 21. septembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok revidovala mierne nadol odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku a varovala pred jej "nerovnomerným" zotavovaním.



Organizácia so sídlom v Paríži v aktualizácii svojho ekonomického výhľadu skonštatovala, že globálna ekonomika sa rýchlo zotavuje z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 vďaka balíkom vládnych stimulov a pokroku pri očkovaní vo vyspelých štátoch. Toto zotavovanie je však nerovnomerné, keďže mnohé rozvojové krajiny pri očkovaní zaostávajú, čo má negatívny vplyv na ich ekonomickú aktivitu.



Domnieva sa tiež, že je príliš skoro na to, aby vlády a centrálne banky stiahli výnimočnú podporu svojim ekonomikám napriek vysokému nárastu inflácie.



Po minuloročnom poklese o 3,4 % v dôsledku blokád na zastavenie šírenia pandémie by mala svetová ekonomika tento rok vzrásť o 5,7 %, uviedla OECD v najnovšej prognóze. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcej predpovedi.



V budúcom roku očakáva OECD spomalenie globálneho rastu na 4,5 %, čo je pre zmenu o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom odhade z konca mája.



Vďaka rýchlemu zotaveniu sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) vrátil späť na úroveň pred pandémiou.



OECD predpokladá, že oživenie dopytu po tovaroch a napätá situácia v dodávateľských reťazcoch budú naďalej poháňať infláciu. Podľa nej ku koncu roka dosiahne miera inflácie v skupine G20 (20 najväčších svetových ekonomík) v priemere 4,5 % a do konca roku 2022 sa zmierni na 3,5 %.



Väčšina centrálnych bankárov a strážcov mien sa zatiaľ domnieva, že súčasný rast spotrebiteľských cien je skôr dočasnou reakciou na oživenie ekonomiky než predzvesťou trvalého obdobia vyššej inflácie, aj keď diskusia zďaleka nie je uzavretá.



OECD odporučila centrálnym bankám, aby ponechali menovú politiku uvoľnenú, ale zároveň ponúkli jasný návod, do akej výšky môžu tolerovať nárast inflácie.



Vlády zase vyzvala, aby zostali flexibilné vo svojej finančnej podpore pre ekonomiky a vyhli sa jej stiahnutiu, pokiaľ bude krátkodobý výhľad "zahmlený".



OECD vo svojej aktualizovanej prognóze zvýšila odhad tohtoročného rastu hospodárstva eurozóny o plný percentuálny bod na 5,3 % a v roku 2022 o 0,2 % na 4,6 %.



HDP Spojených štátov by sa mal tento rok zvýšiť o 6 %, čo je pre zmenu o takmer percentuálny bod menej ako v máji. V roku 2022 sa jeho rast spomalí na 3,9 % (o 0,3 percentuálneho bodu viac ako v máji).



Číne predpovedá v tomto roku hospodársky rast na úrovni 8,5 % a v roku 2022 na úrovni 5,8 %, pričom sa oba odhady nezmenili.