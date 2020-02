OECD: Rozpočtová rada je vnímaná dôveryhodne, čelí však aj ťažkostiam

Bratislava 14. februára (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) poskytuje dôveryhodné fiškálne analýzy a tím je zložený z vysokokvalifikovaných ľudí. Čelí však ťažkostiam so získavaním včasných a úplných informácií, problematické je aj to, že do funkcie člena rady možno vymenovať kandidáta, ktorý ma za sebou politickú minulosť. Takto hodnotí Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) fungovanie a pôsobnosť rozpočtovej rady na Slovensku. Vyplýva to z hodnotiacej správy, ktorú OECD vypracovala na žiadosť RRZ.



Správa na základe medzinárodných skúseností a posúdenia aktuálneho vývoja na Slovensku identifikuje silné a slabé stránky RRZ a poskytuje odporúčania na posilnenie fungovania inštitúcie. Správa bola financovaná prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) Európskej komisie a súčasťou hodnotiaceho tímu bol aj zástupca Európskej komisie. "OECD považuje RRZ za kľúčový prvok pri posilnení fiškálneho rámca na Slovensku. Rada je vnímaná ako nezávislá a nestranná a počas svojej relatívne krátkej existencie sa stala dôveryhodným zdrojom fiškálnych analýz," skonštatoval predseda RRZ Ivan Šramko.



Zo správy vyplýva, že v rade pôsobia vysokokvalifikovaní ľudia a používa najmodernejšie analytické nástroje a modely. Hodnotiaci tím vyzdvihol aj vedúcu rolu RRZ v rámci medzinárodných fiškálnych inštitúcií EÚ a to, že je vysoko oceňovaná zahraničnou aj domácou odbornou verejnosťou.



Rada v súčasnosti však čelí podľa hodnotiaceho tímu niekoľkým navzájom súvisiacim ťažkostiam. Jedným z najvýznamnejších je získavanie včasných a úplných informácií nevyhnutných na plnenie mandátu. OECD uviedla, že ide predovšetkým o detailné údaje o hospodárení verejných financií od Štatistického úradu SR a do určitej miery od Ministerstva financií (MF) SR a ďalších vládnych inštitúcií.



Ďalším problémom je to, že RRZ je plne vyťažená pri plnení aktuálnych úloh, čím sa vytvárajú riziká pre plynulý chod jej činností. "V tejto situácii je mimoriadne náročné prijať nové strategické výzvy, či proaktívne prispievať do celospoločenskej debaty, napr. kvantifikáciou vplyvu legislatívnych zmien, alebo sa venovať vo väčšej miere komunikácii výstupov RRZ," uvádza sa v hodnotiacej správe.



Legislatívny postup pre včasné menovanie členov RRZ sa ukazuje ako nedostatočný. Legislatíva tiež dostatočne nebráni vymenovať do funkcie člena rady kandidáta s nedávnou politickou príslušnosťou.



RRZ chce prediskutovať všetky odporúčania hodnotiaceho tímu a následne zverejniť ku každému návrh ďalšieho postupu. Výsledkom by mal byť zoznam odporúčaní, ktoré sa RRZ bude snažiť premietnuť do svojho fungovania v krátkom, strednom alebo dlhšom horizonte. "Rada bude závery tejto správy diskutovať aj s ďalšími partnermi, zodpovednými za tvorbu a fungovanie rozpočtového rámca na Slovensku, najmä MF SR a Národnou bankou Slovenska, ako inštitúcie, ktorá zabezpečuje financovanie činnosti rady," dodal Šramko.