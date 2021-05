OECD: Šanca na dohodu o zdaňovaní nadnárodných firiem je veľká

Paríž 9. mája (TASR) - Šanca na globálnu dohodu o zdaňovaní nadnárodných spoločností nikdy nebola vyššia, aj keď jej finalizácia môže trvať až do októbra. Uviedol to tento týždeň Pascal Saint-Amans, riaditeľ Centra pre daňovú politiku v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Organizácia so sídlom v Paríži už roky koordinuje rozhovory medzi 140 krajinami. Jej cieľom je dosiahnuť konsenzus v otázke daní veľkých nadnárodných firiem do polovice roku 2021. Nová americká administratíva prezidenta Joea Bidena podporuje globálnu minimálnu daň pre korporácie.



„Šanca na úspech podľa môjho názoru nikdy nebola vyššia, pretože u všetkých strán existuje skutočná vôľa túto záležitosť dokončiť,“ povedal Saint-Amans finančnému výboru francúzskeho Senátu.



Dodal, že podľa jeho názoru do júla nebudú všetky problémy úplne vyriešené. Odhaduje, že finalizácia dohody bude trvať až do októbra. Cieľom rozhovorov je dosiahnuť čo najväčšiu aktualizáciu medzinárodných pravidiel zdaňovania cezhraničného podnikania, aby sa zohľadnil rast internetových gigantov, ako sú Google či Facebook.



Diskusia sa točí okolo dvoch tém: ako zdaňovať cezhraničné digitálne aktivity nadnárodných spoločností a globálna minimálna sadzba dane z príjmu právnických osôb.



Administratíva prezidenta Bidena navrhla pre prvý problém širší rozsah, ktorý by presahoval digitálne firmy a zameral sa na zisky 100 najväčších spoločností, ktoré z globalizácie ťažia najviac.



„Myslím si, že tento americký návrh má zmysel,“ uviedol Saint-Amans a dodal, že by to uľahčilo daňovým úradom ich prácu.



Pokiaľ ide o druhý bod, Bidenova vláda navrhla minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo výške 21 %, čo je oveľa viac ako 12,5 %, o ktorých sa dovtedy diskutovalo.



Saint-Amans však pochybuje o tom, že by sa krajiny dohodli na takej vysokej dani. No dúfa, že sa podarí dosiahnuť dohodu o zdaňovaní nadnárodných koncernov.