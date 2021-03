OECD: Skupina G7 musí zvýšiť svoju odolnosť proti krízam

Paríž 23. marca (TASR) - Najrozvinutejšie ekonomiky sveta skupiny G7 by mali posilniť svoju odolnosť voči krízam, uviedla Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Napríklad by mali zvýšiť bezpečnosť medzinárodných dodávateľských reťazcov, ktoré zásobujú ekonomiku, napísala OECD v utorok zverejnenom zozname návrhov adresovanom britskému predsedníctvu G7.



OECD už skôr uviedla, že svetová ekonomika v minulom roku pre koronakrízu klesla o 3,4 %. V tomto roku počíta s expanziou o 5,6 %.



Podľa OECD musia vlády spolupracovať, aby zabezpečili spoľahlivé fungovanie svetových trhov, ako napríklad dodávok komodít, ako sú dôležité minerály, napríklad lítium, dôležité pri výrobe batérií, alebo vzácne zeminy. Vlády by si tiež mali stanoviť ambiciózne ciele v boji proti klimatickej zmene.



Najbližší samit skupiny G7 sa bude konať v júni vo Veľkej Británii.