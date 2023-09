OECD: Veľká Británia bude mať tento rok najvyššiu infláciu v rámci G7

Londýn 19. septembra (TASR) - Ceny v Spojenom kráľovstve budú tento rok rásť rýchlejšie ako v ktorejkoľvek inej vyspelej ekonomike, predpokladá Organizácia pre hospodársku spoluprácu rozvoj (OECD). Za celý rok 2023 inflácia dosiahne v priemere 7,2 %, najviac v rámci skupiny G7, kam patria aj Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko, Kanada a Taliansko, uviedla organizácia v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu bbc.com



Britská vláda v reakcii na správu uviedla, že postupuje na správnej ceste k zníženiu inflácie o polovicu do konca roka 2023. Prognóza OECD opäť ukazuje, prečo je nutné zotrvať pri stanovenom pláne, konštatovala vláda vo vyhlásení.



OECD zvýšila svoju prognózu tohtoročnej inflácie v Spojenom kráľovstve o 0,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim odhadom. Na úrovni 7,2 % by bola vyššia ako v Nemecku a Taliansku, kde ju predpokladá zhodne na úrovni 6,1 %. Nižšiu infláciu by za rok 2023 vykázali podľa OECD aj vo Francúzsku (5,8 %), v USA (3,8 %), v Kanade (3,6 %) a v Japonsku (3,1 %). V roku 2024 predpokladá OECD pokles inflácie v Spojenom kráľovstve na 2,9 %.



Najnovšie údaje o britskej inflácii za august budú zverejnené v stredu (20. 9.) a predpokladá sa, že po kontinuálnom poklese v posledných mesiacoch vzrastie zo 6,8 % na 7 %.



Hlavná ekonómka OECD Clare Lombardelliová uviedla, že Spojené kráľovstvo zaznamenalo o niečo vyššiu infláciu, než sa pôvodne očakávalo. Ocenila tiež politiku britskej centrálnej banky, ktorá podľa nej podniká správne kroky, keď v boji proti inflácii zvyšuje úrokové sadzby. Najbližšie bude Bank of England rozhodovať o sadzbách vo štvrtok (21. 9.) a očakáva sa, že ich opäť zvýši z úrovne 5,25 % na 5,5 %.