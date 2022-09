OECD: Vojna v Rusku, vírusy a klíma zasiahli najchudobnejších ľudí

Paríž 19. septembra (TASR) - Vojna Ruska proti Ukrajine, vlečúca sa pandémia ochorenia COVID-19 a škody spôsobené zmenou klímy zhoršujú situáciu najchudobnejších ľudí na svete. Upozornila na to v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa organizácie so sídlom v Paríži 60 štátov, území a lokalít spadlo minulý rok do kategórie "nestabilných". To znamená, že boli vystavené ekonomickým, environmentálnym, sociálnym a politickým rizikám, ktoré neboli schopné absorbovať. A to bolo ešte predtým, než Rusko napadlo Ukrajinu a zintenzívnilo ich problémy.



Počet nestabilných miest, ktorý OECD zverejnila v pondelok, je najväčší od začiatku vydávania správ o stave nestability v roku 2015.



Týchto 60 nestabilných štátov, území a lokalít predstavuje 24 % svetovej populácie a väčšina z nich je tiež tzv. svetovými ohniskami hladu. Sú tiež domovom 95 % z rekordných 274 miliónov ľudí, ktorí podľa odhadov OSN potrebujú humanitárnu pomoc.



"Nachádzame sa v ére definovanej viacerými krízami, šokmi a neistotou," uviedla OECD.



Len jeden z troch ľudí na nestabilných miestach dostal vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v porovnaní s tromi zo štyroch v relatívne bohatých 38 členských krajinách OECD.



Organizácia poznamenala, že 60 nestabilných štátov má na svedomí len 4 % globálnych emisií, ale "pociťujú nápor prírodných katastrof súvisiacich s klímou".



OECD uviedla tiež, že piatimi najkrehkejšími krajinami v minulom roku boli Somálsko, Južný Sudán, Afganistan, Jemen a Stredoafrická republika. A tri krajiny – Benin, Východný Timor a Turkménsko, boli v minulom roku pridané do zoznamu nestabilných štátov, z ktorého nebola odstránená žiadna krajina.