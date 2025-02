OECD vyzýva na zvýšenie financovania rozvojovej pomoci

Paríž 8. februára (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyzvala na zásadnú revíziu financovania rozvojovej pomoci. V opačnom prípade by sa rozdiel medzi globálnou potrebou financovania rozvojovej pomoci a dostupnými finančnými prostriedkami mohol do roku 2030 zväčšiť na takmer 6,2 bilióna eur, varovala organizácia v piatok (7. 2.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Potreba financovania globálnych rozvojových programov v rokoch 2015 až 2022 vzrástla o 36 %, najmä v dôsledku zmeny klímy a geopolitickej neistoty, zatiaľ čo dostupné finančné prostriedky sa v rovnakom období zvýšili len o 22 %. Tento výpadok má výrazný vplyv najmä na chudobnejšie krajiny, kde rastúce dlhové zaťaženie vytvára tlak na dôležité investície do zdravotníctva, vzdelávania a boja proti zmene klímy, uviedla organizácia v novej správe.



"Výzvou je mobilizovať zdroje vo veľkom rozsahu a nasmerovať financie do transformačných investícií, ako je prechod na čistú energiu a udržateľná infraštruktúra," vyhlásil generálny tajomník OECD Mathias Cormann.



V správe, ktorá bola zverejnená pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o financovaní rozvoja v Seville, OECD vyzýva na zmenu orientácie dostupného globálneho kapitálu, pričom prioritou by mal byť udržateľný rozvoj. Je potrebné zabezpečiť, aby sa investované peniaze využívali efektívne a viedli k zmysluplným výsledkom. Okrem toho musia chudobnejšie krajiny mobilizovať viac vlastných zdrojov, napríklad vytváraním väčších daňových príjmov. Tie boli doteraz podpriemerné, zatiaľ čo dlhové zaťaženie týchto krajín naďalej rastie, upozornila OECD.