OECD začne prístupové rokovania s Bulharskom

Paríž 26. januára (TASR) – Rada Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) rozhodla o otvorení prístupových rokovaní s Bulharskom a piatimi ďalšími kandidátmi na členstvo (Argentína, Brazília, Chorvátsko, Peru a Rumunsko). Toto rozhodnutie prichádza po dôkladnom zvážení pokroku, ktorý šesť krajín dosiahlo od ich prvých žiadostí o členstvo v OECD. Uviedla to organizácia v stredu vo vyhlásení.



Generálny tajomník OECD Mathias Cormann informoval bulharského premiéra Kirila Petkova o rozhodnutí Rady OECD listom. Teraz pripraví organizácia časové harmonogramy podrobného hodnotenia kandidátskych krajín za predpokladu, že dodržiavajú hodnoty, víziu a priority OECD.



Po prijatí odpovedí od kandidátskych krajín Rada OECD zváži a prijme tzv. prístupové mapy, v ktorých sa stanovia podmienky a proces pristúpenia jednotlivých kandidátov a zohľadnia sa prioritné oblasti OECD. Proces bude zahŕňať prísne a hĺbkové hodnotenie zosúladenia kandidátskej krajiny s normami, politikami a postupmi OECD, ktoré vykoná viac ako 20 technických výborov.



Na základe technických preskúmaní sa pred akoukoľvek pozvánkou na členstvo v organizácii budú vyžadovať prípadné zmeny v legislatíve, politike a postupoch kandidátskych krajín, aby boli v súlade s normami a postupmi OECD. Poslúžia tak ako silný katalyzátor reforiem.



Lehota na ukončenie prístupových procesov neexistuje. Výsledok a časový harmonogram budú závisieť od schopnosti každej kandidátskej krajiny prispôsobiť sa normám a osvedčeným postupom OECD.



Keď všetky technické výbory dokončia svoje preskúmanie, konečné rozhodnutie budú musieť jednomyseľne schváliť všetky členské štáty OECD.



Bulharsko nadviazalo spoluprácu s OECD začiatkom 90. rokov minulého storočia. Krajina sa aktívne zúčastňuje na regionálnom programe OECD pre juhovýchodnú Európu a podieľa sa na štatistických a informačných systémoch organizácie, komparatívnych analýzach (vrátane Programu medzinárodného hodnotenia študentov PISA), publikáciách a revízii politík.



Bulharsko prvýkrát oficiálne prejavilo záujem o vstup do OECD v roku 2007. Odvtedy žiadosť o vstup do organizácie opakovane potvrdilo, naposledy v roku 2017.



V súčasnosti má Bulharsko štatút člena/pridruženého člena v 13 pracovných skupinách OECD, štatút účastníka v šiestich ďalších orgánoch a štatút hosťa/pozorovateľa v ďalších 19.



Krajina sa pripojila k 32 právnym nástrojom OECD a požiadala o pristúpenie k ďalším šiestim. Bulharsko zaviedlo šesť z ôsmich noriem OECD, ktoré sú pre členov organizácie povinné, a zavedenie zostávajúcich dvoch noriem práve prebieha.



Bulharsko vstúpilo do Agentúry pre jadrovú energiu OECD s účinnosťou od 1. januára 2021.



TASR správu prevzala z agentúry BTA.