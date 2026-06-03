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OECD zhoršila prognózu rastu rakúskej ekonomiky
V prvom štvrťroku tohto roka rakúska ekonomika mierne vzrástla. V porovnaní s posledným kvartálom minulého roka sa zväčšila o 0,2 %, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad.
Autor TASR
Viedeň 3. júna (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu Rakúska. Vzhľadom na zvýšenie cien energií v dôsledku vojny s Iránom teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v roku 2026 vzrastie iba o 0,7 %, zatiaľ čo v odhade z marca predpokladala posilnenie výkonu ekonomiky o 0,9 %. Prognózu rastu na rok 2027 OECD znížila na 1,1 % z predchádzajúcich 1,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
OECD upozornila, ,že aktualizované prognózy by sa mali interpretovať opatrne. „Narušenie energetických trhov, ktoré by trvalo dlhšie, ako sa očakávalo, by mohlo výrazne spomaliť rast,“ uviedla organizácia.
V prvom štvrťroku tohto roka rakúska ekonomika mierne vzrástla. V porovnaní s posledným kvartálom minulého roka sa zväčšila o 0,2 %, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. Medziročný rast bol na úrovni 0,9 %, k čomu vo významnej miere prispel priemyselný sektor.
OECD upozornila, ,že aktualizované prognózy by sa mali interpretovať opatrne. „Narušenie energetických trhov, ktoré by trvalo dlhšie, ako sa očakávalo, by mohlo výrazne spomaliť rast,“ uviedla organizácia.
V prvom štvrťroku tohto roka rakúska ekonomika mierne vzrástla. V porovnaní s posledným kvartálom minulého roka sa zväčšila o 0,2 %, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. Medziročný rast bol na úrovni 0,9 %, k čomu vo významnej miere prispel priemyselný sektor.