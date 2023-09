OECD zlepšila odhad globálneho rastu v tomto roku

Paríž 19. septembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok zlepšila odhad rastu globálnej ekonomiky v roku 2023. Revidovala však smerom nadol svoju prognózu na rok 2024, keďže zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk si vyberá svoju daň. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



OECD najnovšie očakáva, že sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 3 % namiesto o 2,7 %, ktoré predpovedala v júni. V budúcom roku však počíta so spomalením jeho rastu až na 2,7 %, a nie na 2,9 % v predchádzajúcej prognóze.



Na porovnanie, v minulom roku sa globálny HDP zvýšil o 3,3 %.



"Po silnejšom štarte do roku 2023, ako sa očakávalo, ktorému pomohli nižšie ceny energií a znovuotvorenie Číny (po pandémii ochorenia COVID-19), sa očakáva zmiernenie globálneho rastu," uviedla OECD.



V tomto roku pomáha lepší ako pôvodne odhadovaný výkon ekonomiky USA držať pod kontrolou spomaľovanie globálneho hospodárstva. No slabnúca čínska ekonomika sa v budúcom roku ukáže ako brzda, predpovedá OECD.



Organizácia so sídlom v Paríži revidovala nahor odhad rastu ekonomiky USA v tomto roku na 2,2 % z 1,6 % v júni, keďže sa ukázalo, že najväčšie svetové hospodárstvo je odolnejšie voči zvyšovaniu úrokových sadzieb centrálnej banky Fed, než väčšina ekonómov predpokladala.



V budúcom roku sa však pravdepodobne rast americkej ekonomiky spomalí na 1,3 %, čo bude stále lepší výsledok ako 1 % v júnovom odhade.



Lepší výhľad USA v tomto roku pomohol vykompenzovať slabosť Číny a eurozóny. Tú ťahá nadol Nemecko, jediná veľká ekonomika, v ktorej sa očakáva recesia.



Konkrétne, OECD najnovšie predpovedá Číne spomalenie rastu HDP z 5,1 % v tomto roku na 4,6 % v budúcom roku, keďže jej dynamika od zrušenia blokád slabne a realitný trh zápasí s problémami. To je horšia prognóza ako v júni, keď OECD počítala s rast HDP Číny o 5,4 % v tomto roku a 5,1 % v budúcom roku.



V prípade eurozóny OECD znížila tohtoročnú prognózu jej rastu na 0,6 % z 0,9 % v júni a na budúci rok na 1,1 % z 1,5 %.



No hoci sú vyhliadky na hospodársky rast v budúcom roku väčšinou slabé, OECD uviedla, že centrálne banky by mali držať úrokové sadzby vysoké, kým sa neobjavia jasné signály o ústupe inflačných tlakov.



Centrálne banky na celom svete zvýšili náklady na pôžičky v snahe skrotiť infláciu, ktorá prudko vzrástla po ruskej invázii na Ukrajinu minulý rok.



"Očakáva sa, že inflácia sa bude v rokoch 2023 a 2024 postupne znižovať, ale vo väčšine ekonomík zostane nad cieľmi centrálnych bánk," uviedla OECD.