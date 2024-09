OECD zlepšila odhad rastu britskej ekonomiky, vyzýva však na reformy

Londýn 11. septembra (TASR) - Vyhliadky britskej ekonomiky "sa postupne zlepšujú," ministerstvo financií však musí pristúpiť k urýchleným reformám, ak chce dostať vývoj hospodárstva a stav financií späť na správnu cestu. Uviedla to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej správe, v ktorej výrazne zlepšila odhad rastu britskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Informovala o tom agentúra DPA.



OECD najnovšie odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrastie tento rok o 1,1 %. To je omnoho lepší vývoj než v minulom roku, v ktorom britská ekonomika vykázala rast iba o 0,1 %. Výrazne lepší odhad to však znamená aj v porovnaní s pôvodnou prognózou z mája tohto roka, keď OECD počítala s rastom iba o 0,4 %.



Vyšší než pôvodne očakávaný rast prezentovala organizácia aj v prípade budúceho roka. V máji stanovia odhad rastu britskej ekonomiky na úrovni 1 %, teraz predpokladá, že rast dosiahne 1,2 %.



OECD však zároveň vyzvala britskú vládu na reformy, ktoré môžu ekonomike pomôcť riešiť dlhodobé problémy. Uviedla, že Británia čelí zložitému ekonomického prostrediu a nedávne ekonomické šoky naprieč viacerými krajinami ešte pridávajú dlhodobým problémom v krajine.



Je preto nevyhnutné, aby vláda pokračovala v reformách s cieľom stimulovať rastový potenciál. Kľúčové budú najmä reformy v daňovej oblasti. "Aj keď samotné zvýšenie daní pomôže zafinancovať nevyhnutné výdavky štátu, vláda musí presunúť svoju pozornosť na riešenia, výsledkom ktorých bude spravodlivejší a efektívnejší daňový systém," dodala OECD.