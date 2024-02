OECD zlepšila prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 2,9 %

Paríž 5. februára (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zvýšila svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Dôvodom je zlepšenie vyhliadok ekonomiky USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



OECD aktuálne počíta v tomto roku so spomalením tempa expanzie svetovej ekonomiky len na 2,9 % z 3,1 % v roku 2023. Ešte v novembri očakávala v tomto roku nárast o 2,7 %. V roku 2025 by sa mal rast opäť mierne zrýchliť na 3 % vďaka poklesu inflačných tlakov a uvoľneniu menovej politiky hlavných centrálnych bánk.



OECD vo svojich aktualizovaných prognózach počíta s tým, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v roku 2O24 stúpne o 2,1 % a v roku 2025 o 1,7 %. Nižšia inflácia totiž podporí rast miezd a umožní americkej centrálnej banke (Fed) uvoľniť menovú politiku. OECD pôvodne v tomto roku očakávala nárast len o 1,5 %.



Čína aktuálne bojuje s realitnou krízou a slabou dôverou spotrebiteľov, čo sa prejaví aj na pribrzdení rastu jej ekonomiky. OECD predpovedá, že tempo expanzie HDP sa v roku 2024 spomalí na 4,7 % a v roku 2025 na 4,2 % z 5,2 % v minulom roku. Tieto prognózy sa v porovnaní s novembrom nezmenili.



Na vyhliadky eurozóny má negatívny vplyv slabosť v Nemecku a OECD zhoršila svoje predpovede pre región. Aktuálne očakáva, že tempo rastu HDP sa v roku 2024 zrýchli len na 0,6 % (v novembri: 0,9 %) a v roku 2025 na 1,3 % (1,5 %) z 0,5 % v roku 2023.



Hoci sú ekonomické vyhliadky najväčších ekonomík odlišné, inflácia v USA aj v eurozóne sa od novembra ochladzovala rýchlejšie, než sa predpokladalo, zatiaľ čo v Číne sa nezmenila. To pripravilo pôdu pre zníženie sadzieb, pričom Fed by podľa OECD mohol uvoľniť menovú politiku už v druhom štvrťroku a Európska centrálna banka (ECB) v treťom.



Rizikom ohrozujúcim inflačný výhľad zostávajú útoky na námorné trasy v Červenom mori, ktoré by podľa OECD mohli mierne zvýšiť cenové tlaky.