OECD zlepšila prognózu vývoja ekonomiky, riziká však pretrvávajú

Paríž 17. marca (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila vyhliadky tohtoročného vývoja svetovej ekonomiky s tým, že inflačné šoky sa zmiernili. Na druhej strane, zvyšujúce sa úrokové sadzby budú riziká udržiavať naďalej na vysokej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po raste v minulom roku o 3,2 % by svetová ekonomika mala tento rok vzrásť o 2,6 %, uviedla OECD v najnovšom výhľade ekonomického vývoja. Najnovšie údaje predstavujú zlepšenie prognózy, keďže v tej ostatnej z novembra minulého roka OECD počítala na tento rok s rastom o 2,2 %. K zlepšeniu odhadu prispelo ukončenie prísnych protipandemických opatrení v Číne a pokles svetových cien energií a potravín.



V roku 2024 by sa rast svetovej ekonomiky mal zrýchliť na 2,9 %. Aj v tomto prípade to predstavuje zlepšenie prognózy, keď v novembri organizácia odhadovala ekonomický rast v roku 2024 na úrovni 2,7 %.



OECD očakáva, že inflácia v 20 najväčších ekonomikách sveta by mala tento rok výrazne spomaliť. Odhaduje, že v porovnaní s infláciou na úrovni 8,1 % v roku 2022 dosiahne tento rok 5,9 %. Spomaliť by mala aj v roku 2025, a to na 4,5 %. Avšak napriek neustálemu zvyšovaniu úrokových sadzieb a postupnému zmierňovaniu rastu spotrebiteľských cien inflácia v 20 najväčších ekonomikách bude stále nad strednodobým inflačným cieľom 2 %.



Pri USA očakáva OECD tento rok rast na úrovni 1,5 %. V budúcom roku sa tempo rastu podľa organizácie spomalí na 0,9 %, keďže OECD očakáva, že zvyšovanie úrokových sadzieb bude tlačiť na spotrebiteľský dopyt. Nové čísla naznačujú zlepšenie odhadu na tento a zhoršenie odhadu na budúci rok. V novembrovej prognóze totiž OECD počítala s rastom americkej ekonomiky v tomto roku iba o 0,5 %, zatiaľ čo na rok 2024 uvádzala rast na úrovni 1 %.



Čo sa týka Číny, druhej najväčšej ekonomiky sveta, OECD počíta tento rok s jej rastom o 5,3 %, zatiaľ čo v novembri očakávala rast čínskej ekonomiky na úrovni 4,6 %. Zlepšila aj odhad na rok 2024, aj keď tempo rastu sa oproti tomuto roku spomalí. Pred štyrmi mesiacmi organizácia očakávala rast v budúcom roku na úrovni 4,1 %, teraz odhaduje, že to bude o 4,9 %.



OECD zlepšila prognózu vývoja ekonomiky aj pre eurozónu, k čomu prispelo zníženie cien energií v porovnaní s vývojom na začiatku minulého roka. OECD očakáva, že ekonomika eurozóny vzrastie tento rok o 0,8 % oproti pôvodnej prognóze rastu na úrovni 0,5 % a vyšší oproti pôvodným odhadom bude aj rast v budúcom roku. Zatiaľ čo v novembri OECD počítala s rastom ekonomiky menovej únie v roku 2024 o 1,4 %, teraz predpokladá, že rast dosiahne 1,5 %.