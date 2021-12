OECD znížila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2021

Paríž 1. decembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v stredu znížila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2021. Vyzvala tiež na zrýchlenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre obavy z mutácií.



Organizácia so sídlom v Paríži v stredu skonštatovala, že nový variant omikron priniesol do globálnej ekonomiky novú neistotu a mohol by ohroziť jej zotavovanie. "Obávame sa, že nový variant vírusu omikron ešte viac prispieva k už aj tak vysokej úrovni neistoty a rizík, a to by mohlo byť hrozbou pre zotavovanie," varovala hlavná ekonómka Laurence Booneová.



OECD najnovšie očakáva, že globálna ekonomika tento rok vzrastie o 5,6 % namiesto o 5,7 % v predchádzajúcej predpovedi. "Globálne zotavovanie pokračuje, ale stratilo dynamiku a je čoraz nevyváženejšie," uviedla organizácia.



Hoci OECD tvrdí, že je „opatrne optimistická“, pokiaľ ide o oživenie hospodárstva, varovala, že zdravie, vysoká inflácia, ťažkosti v dodávateľských reťazcoch a potenciálne nesprávne kroky sú „kľúčovými problémami“.



"Najvyššou politickou prioritou zostáva potreba zabezpečiť, aby sa vakcíny vyrábali a rozmiestňovali čo najrýchlejšie na celom svete vrátane posilňujúcich dávok. Zotavovanie zostane neisté vo všetkých krajinách, kým sa to nedosiahne," uvádza sa v správe.



Podľa "priaznivejšieho scenára" by pandémia mohla aj naďalej viesť k obmedzeniam pohybu ľudí, čo by mohlo mať dlhodobé následky pre trhy práce, výrobnú kapacitu a ceny. "Najtvrdší scenár" predpokladá, že oblasti s nízkou zaočkovanosťou skončia ako živná pôda pre smrteľnejšie kmene vírusu, varovala v správe Booneová.



Zatiaľ čo výhľad na tento rok organizácia revidovala smerom nadol, prognóza globálneho rastu v roku 2022 zostáva nezmenená na úrovni 4,5 % a v nasledujúcom roku sa spomalí na 3,2 %, čo bude podobné tempo ako pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Revidovaná prognóza pritom nezohľadňuje možný vplyv variantu omikron na výkon ekonomiky.



Analytici z Oxford Economics tvrdia, že nový kmeň by mohol v budúcom roku znížiť globálny rast o 0,25 percentuálneho bodu, ak bude jeho vplyv iba mierny. V prípade, že bude väčší a značná časť svetovej populácie bude čeliť lockdownu, môže ho zredukovať až o dva percentuálne body. Svetová zdravotnícka organizácia sa obáva, že bude prenosnejší alebo odolnejší voči vakcínam.



Medzi ďalšie faktory, ktoré ohrozujú zotavovanie svetovej ekonomiky, patrí podľa OECD vysoká inflácia. Odhaduje, že v 38 štátoch, ktoré zastrešuje, dosiahne vrchol na prelome rokov a potom začne postupne klesať.



Rastúca inflácia spôsobila rozruch na trhoch, pretože investori sa obávajú, že centrálne banky zvýšia úrokové sadzby skôr, ako sa očakávalo, aby skrotili nekontrolovateľný rast cien. OECD vyzvala tvorcov menovej politiky, aby "jasne komunikovali" o tom, do akej miery budú tolerovať, aby inflácia prekročila svoje ciele.



Obmedzenia dodávok a nedostatok na strane ponuky by medzitým „mali v rokoch 2022 až 2023 postupne ustúpiť“, pretože dopyt sa normalizuje, výrobná kapacita stúpa a do práce sa vracia viac ľudí.



OECD poukázala tiež na „výrazné rozdiely“ v zotavovaní ekonomík vo svete. „Časti globálnej ekonomiky sa rýchlo zotavujú, ale iným hrozí, že zaostanú, najmä krajiny s nižšími príjmami, kde je miera zaočkovanosti nízka. Takisto firmy a zamestnanci v sektoroch s intenzívnym kontaktom, kde sa dopyt ešte úplne nezotavil,“ upozornila.



OECD vo svojej revidovanej prognóze pre jednotlivé regióny uviedla, že ekonomika USA by mala tento rok vzrásť o 5,6 % namiesto o 6 % v predchádzajúcej predpovedi. V nasledujúcom roku 2022 jej výkon stúpne o 3,7 % (pôvodne 4,9 %) a v roku 2023 o 2,4 %.



Odhad pre Čínu, druhú najväčšiu ekonomiku sveta, znížila na 8,1 % v tomto roku z 8,5 % a v roku 2022 na 5,1 % z 5,8 %. Prispela k tomu aj dlhová kríza v realitnej spoločnosti Evergrande, ktorá vyvolala obavy z jej možného vplyvu na čínsku ekonomiku.



V prípade eurozóny najnovšie predpovedá v roku 2021 rast na rok 2023 zostal na úrovni 2,5 %.