OECD znižuje prognózy globálneho rastu pre obchodné bariéry a neistotu

Paríž 17. marca (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v pondelok znížila svoje prognózy globálneho rastu v roku 2025. Ako dôvody uviedla bariéry v obchode a zvýšenú geopolitickú neistotu, ktorá ovplyvňuje investície a výdavky domácností. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Organizácia so sídlom v Paríži najnovšie očakáva, že globálna ekonomika tento rok vzrastie o 3,1 % namiesto o 3,3 % v predchádzajúcom odhade. A v roku 2027 sa jej rast spomalí na 3 %.



Napätie v obchode po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu, je čiastočne zodpovedné za slabšie perspektívy rastu, uviedla OECD. Predpovedá zároveň, že inflácia bude "vyššia, ako sa pôvodne očakávalo".



Projekcie OECD vychádzajú predovšetkým zo slabšieho očakávaného rastu v USA a v eurozóne a z predpokladu, že Washington uvalí na budúci mesiac clá vo výške 25 % na dovoz z Mexika a Kanady.



Spojeným štátom predpovedá v roku 2025 hospodársky rast o 2,2 % namiesto o 2,4 % v decembrovej projekcii a v roku 2026 jeho spomalenie na 1,6 %, čo je menej než 2,1 % v predchádzajúcej prognóze.



Mexiko najviac zasiahne vplyv ciel, pričom tento rok jeho ekonomika klesne o 1,3 % a na budúci rok o 0,6 % namiesto rastu 1,2 % a 1,6 %, ako sa pôvodne očakávalo.



Rast kanadskej ekonomiky sa v tomto a budúcom roku spomalí na 0,7 %, čo je výrazne pod pôvodne predpokladanými 2 % pre oba roky.



Eurozóne zhoršila OECD odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 1 % z 1,3 % (z 0,7 % v roku 2024) a jej zrýchlenie na 1,2 % v roku 2026.



Číne predpovedá, že si udrží zdravý rast na úrovni 4,8 % v roku 2025 a 4,4 % v nasledujúcom roku.



OECD však uviedla, že globálne vyhliadky budú oveľa horšie, ak Washington vystupňuje obchodnú vojnu zvýšením ciel, pričom jeho obchodní partneri urobia to isté.



Obchodné vojny vyvolané Trumpovou protekcionistickou politikou budú mať tiež za následok, že inflácia bude "vyššia, než sa pôvodne očakávalo".



OECD najnovšie predpokladá, že jadrová inflácia zostane v roku 2026 nad cieľmi centrálnych bánk v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov. Skupine G20 (20 najväčších ekonomík sveta) pritom predpovedá infláciu v priemere 3,8 % v roku 2025 a 3,2 % v roku 2026.



OECD zároveň vyzvala politikov, aby "našli spôsoby, ako spoločne riešiť svoje obavy v rámci globálneho obchodného systému".



Jedným prvkom, ktorý by mohol zmierniť krátkodobý tlak na globálnu ekonomiku, je prísľub európskych krajín zvýšiť výdavky na obranu pre hrozby zo strany Ruska a neochote Trumpa pokračovať v podpore NATO. To by mohlo "podporiť hospodársky rast v krátkodobom horizonte, ale potenciálne by mohlo prispieť k dlhodobejším fiškálnym tlakom", dodala OECD.