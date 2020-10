OECD zverejnila nový odhad pre britskú ekonomiku

Londýn 14. októbra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyzvala britskú vládu, aby v najbližších dňoch a týždňoch uzavrela s Európskou úniou (EÚ) dohodu o voľnom obchode a podporila tak zotavovanie svojej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



Organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sleduje a poskytuje poradenstvo svojim 37 členským krajinám, v stredu zverejnila najnovšiu prognózu pre britskú ekonomiku. Pri prezentácii svojej správy zároveň uviedla, že obchodná dohoda, ktorá zabezpečí úzky vzťah medzi Britániou a EÚ, minimalizuje náklady na brexit.



OECD najnovšie predpovedá, že britská ekonomika za celý tento rok pravdepodobne klesne o 10,1 % a v nasledujúcom roku 2021 zmaže len časť zo svojich strát. Naznačila tiež, že konečný výsledok môže byť ešte horší.



Nárast nových prípadov koronavírusu a možnosť rozchodu Británie a EÚ bez obchodnej dohody znamenajú totiž, že ostrovné kráľovstvo čelí "riziku veľkého poklesu".



Správa prichádza v čase, keď britský premiér Boris Johnson čelí rastúcemu tlaku na nariadenie celonárodnej blokády v snahe dostať druhá vlnu pandémie pod kontrolu.



Brexit situáciu ešte komplikuje, keďže Spojené kráľovstvo a EÚ stále nedospeli ku kompromisu v sporných otázkach, pritom 15. októbra vyprší termín na ukončenie rokovaní, ktorý stanovil Johnson.



Zlyhanie rokovaní a rozchod oboch strán bez dohody bude mať "zásadný negatívny vplyv na obchod a pracovné miesta", pričom najväčšie škody utrpia odvetvia závislé od vývozu, ako je výroba automobilov, doprava, mäsopriemysel a textilný priemysel, upozornila OECD a tiež britský sektor finančných služieb, ktorý príde o tzv. pasové práva, teda voľný prístup na trh EÚ.



Podľa OECD náklady na odchod z EÚ bez dohody by mohli po dvoch rokoch dosiahnuť 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Británie, čo by zvýšilo pôžičky a dlhy vlády.



Kľúčom k "udržateľnému zotaveniu ostrovnej ekonomiky" budú reformy na zvýšenie produktivity a investícií, uviedla OECD. "Odchod z jednotného trhu EÚ, v ktorom je britská ekonomika hlboko integrovaná, vytvára nové ekonomické výzvy. Teraz prijaté rozhodnutia o manažovaní krízy vyvolanej ochorením COVID-19 a o budúcich obchodných vzťahoch budú mať trvalý vplyv na trajektóriu hospodárstva v nasledujúcich rokoch," dodáva.



OECD pripomenula, že šiesta najväčšia ekonomika sveta v 2. štvrťroku klesla najstrmšie spomedzi priemyselne vyspelých štátov skupiny G7.



Predpovedá Británii v nasledujúcom roku 2021 rast HDP o 7,6 % a zvýšenie nezamestnanosti na 7,1 % zo súčasných 4,5 %.



Hrozí tiež, že Británia bude v roku 2020 čeliť najväčšiemu rozpočtovému deficitu v čase mieru. Podľa odhadov Inštitútu pre fiškálne štúdie sa schodok v rozpočte v tomto roku vyšplhá na 17 % HDP a verejný dlh prekročí 100 % HDP.



OECD preto odporúča Británii, aby obmedzila daňové úľavy pre jednotlivcov a podniky, keď sa zotavovanie hospodárstva stabilizuje, a zvýšila dane z nehnuteľností najmä v prípade drahých domov, zaviedla ďalšie daňové reformy a zvýšila príspevky na sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.



Pripomenula, že pomer daní a HDP Spojeného kráľovstva na úrovni 33,5 % je relatívne nízky v porovnaní s mnohými inými európskymi krajinami.