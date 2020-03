OECD:Svetová ekonomika bude v dôsledku nového koronavírusu trpieť roky

Paríž 23. marca (TASR) - Svetová ekonomika bude v dôsledku súčasnej pandémie trpieť niekoľko nasledujúcich rokov. Upozornila na to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s tým, že "šok pre ekonomiku je už teraz väčší, než predstavovala finančná kríza pred vyše 10 rokmi".



Ako pre britskú spoločnosť BBC uviedol generálny tajomník OECD Ángel Gurría, predstava, že ekonomiky po ústupe nového koronavírusu zaznamenajú rýchle zotavenie, je iba "zbožným želaním". Aj keď rozsah strát pracovných miest a bankrotov spoločností je teraz ťažké odhadnúť, podľa Gurríu budú krajiny "niekoľko rokov" zápasiť s poklesom ekonomiky, pretože mnohé z najväčších ekonomík sveta zaznamenajú v nasledujúcich mesiacoch recesiu.



"Ak by aj nedošlo k prepadu celej svetovej ekonomiky do recesie, dôjde buď k nulovému rastu, alebo negatívnemu rastu v mnohých krajinách sveta vrátane niektorých z tých najväčších. Takže to znamená nielen slabý rast v tomto roku, ale aj to, že na zotavenie si počkáme ešte niekoľko rokov," povedal Gurría pre BBC.



Šéf OECD okrem toho dodal, že ekonomická neistota spôsobená rozšírením nového koronavírusu znamená, že ekonomiky už teraz zápasia s omnoho väčším šokom, než aký im spôsobili teroristické útoky z 11. septembra 2001 v USA alebo finančná kríza z roku 2008.



"Dôvodom je, že nevieme, koľko bude stáť nastupujúca nezamestnanosť, pretože nevieme, koľko ľudí príde o prácu. Nevieme ani to, koľko bude stáť záchrana státisícov malých a stredných podnikov, ktoré už na pandémiu doplácajú," povedal šéf OECD. Zároveň vyzval vlády, aby "zabudli na dlhové pravidlá a všetko investovali do riešenia súčasnej krízy".