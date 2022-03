OECD: Ukrajinská kríza môže skresať globálny rast

Paríž 17. marca (TASR) - Kríza na Ukrajine môže z rastu globálnej ekonomiky skresať tento rok viac než jeden percentuálny bod. Navyše na inflácii by mohla pridať 2,5 percentuálneho bodu. Uviedla to vo štvrtok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Organizácia vo štvrtok uviedla, že v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu ubrala zo svojej pôvodnej prognózy rastu svetovej ekonomiky vyše percentuálneho bodu a inflačný výhľad posunula nahor o 2,5 percentuálneho bodu na zhruba 7,5 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



OECD pritom pôvodne očakávala, že svetová ekonomika vzrastie tento rok o 4,5 %. Aj keď Rusko a Ukrajina sa na celosvetovom hrubom domácom produkte (HDP) podieľajú iba 2 %, majú obrovský vplyv na energetické a komoditné trhy.



Najviac na vojnu na Ukrajine doplatí podľa organizácie eurozóna. OECD očakáva, že tohtoročný rast menovej únie bude o 1,4 percentuálneho bodu slabší, než predpokladala pôvodne. V predchádzajúcej prognóze počítala s rastom ekonomiky eurozóny o takmer 3 %.