Globálne problémy s dodávkami pribrzdili rakúsku ekonomiku

Viedeň 17. septembra (TASR) – Globálne problémy v rámci dodávateľských reťazcov stáli rakúsku ekonomiku v 2. a 3. kvartáli 750 miliónov eur, odhaduje Rakúska národná banka (OeNB). Podľa OeNB problémy s dodávkami znížili výkon domácej ekonomiky v 2. štvrťroku o 0,3 až 0,4 percentuálneho bodu a v 3. kvartáli o 0,2 percentuálneho bodu. Tieto ťažkosti pretrvajú až do budúceho roka, očakáva centrálna banka.



„V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa od začiatku roka skokovo zvýšil globálny dopyt pri súbežnej zmene štruktúry dopytu. To spôsobilo po celom svete meškanie dodávok, nedostatok materiálov a zvýšenie cien niektorých surovín a medziproduktov. A to spôsobilo, že domáci priemysel aktuálne nemôže v požadovanej miere vybavovať existujúce objednávky aj napriek voľným kapacitám," uviedla OeNB.



Podľa centrálnej banky Nemecko zasiahla aktuálna materiálová kríza viac než dvojnásobnou silou v porovnaní s Rakúskom. Dôvodom je rozdielna štruktúra priemyslu, keď v Nemecku má veľký podiel automobilový priemysel, ktorý tvrdo zasiahol nedostatok čipov, rovnako ako rozdielne postavenie oboch krajín v rámci globálnych dodávateľských reťazcov.