Rakúska banka hodnotí skepticky plány na systém ochrany vkladov

Viedeň 18. apríla (TASR) - Rakúska národná banka (OeNB) sa pozerá skepticky na plány zaviesť európsky systém poistenia vkladov (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) a európsky rámec krízového riadenia. Využívanie prostriedkov z vnútroštátnych systémov ochrany vkladov na riešenie krízových situácií na celoeurópskej úrovni by si v budúcnosti pravdepodobne vyžiadalo výrazné navýšenie zdrojov vo fondoch, upozornila banka vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Podľa stanoviska výboru Európskeho parlamentu (EP) pre hospodárske a menové záležitosti by sa polovica prostriedkov z vnútroštátnych fondov ochrany vkladov mala presunúť do európskeho fondu. Prístup k týmto zdrojom by mal mať európsky orgán pre riešenie krízových situácií.



OeNB víta snahy o zlepšenie pripravenosti na krízy, ide však o potenciálne závažnú systémovú zmenu, uviedol viceguvernér centrálnej banky Gottfried Haber. O prevode prostriedkov z vnútroštátnych fondov ochrany vkladov do nového európskeho fondu sa môže rozhodnúť len vtedy, ak bude existovať ucelená koncepcia, ktorá prinesie výrazné zlepšenie stability finančného trhu a v súčasnosti to tak nie je, uzavrel Haber.