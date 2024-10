Offsetové programy môžu priniesť financie na podporu rodinnej politiky

Bratislava 20. októbra (TASR) - Offsetové programy, ktoré môžu byť súčasťou medzinárodných zmlúv na nákup vojenského materiálu, môžu priniesť na podporu rodín, zdravia či zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch od 25 do 50 miliónov eur. Časť z týchto financií by mohla ísť na výstavbu nových materských a základných škôl, modernizáciu športovísk či zlepšenie prístupu k špecializovanej starostlivosti pre matky a deti. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej demokracie (ISD), ktorý je personálne prepojený s koaličnou stranou Hlas-SD.



"Zavedenie offsetových programov by výrazne prispelo nielen k rozvoju slovenskej ekonomiky, ale inovatívne navrhujeme aj podporu rodín, detí, pôrodnosti, prevencie, zdravia, regionálnej infraštruktúry vedúcu k zlepšeniu celkového životného štandardu na Slovensku, znižovaniu regionálnych rozdielov a konvergencie slovenskej ekonomiky," uviedol predseda správnej rady ISD Martin Halás.



Doplnil, že offsety sú dohody, ktoré zabezpečia, že časť hodnoty nákupu vojenského vybavenia sa investuje späť do ekonomiky krajiny realizujúcej nákup. Ak by sa do slovenskej legislatívy zaviedli povinné offsety na všetky veľké investičné projekty a nákupy nielen v obrannom sektore, tak investície z nich by mohli pomôcť rozvoju výskumu, priemyselných inovácií a nových technológií. Zároveň by sa zvýšila produktivita v kľúčových odvetviach ekonomiky o desať až 20 %, čo by prispelo k vzniku stoviek nových pracovných miest, najmä v tých najchudobnejších regiónoch Slovenska, ako je Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj.



"Offsetové programy by tiež mali pozitívny efekt na ekonomiku. Zvýšili by rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,1 až 1,5 % ročne, čo by znamenalo stovky miliónov eur pridanej hodnoty. Tento rast by zlepšil daňové príjmy, znížil tlak na verejné financie a pomohol verejným financiám splniť cieľ znižovania rozpočtového deficitu pod tri percentá HDP v nasledujúcich troch rokoch," priblížil Halás.



Dodal, že offsety by mohli podľa šéfa ISD ročne priniesť štátu investície od 100 do 750 miliónov eur.