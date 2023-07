OFZ: Presun časti výroby do Ázie zásadne neovplyvní zamestnanosť

Oravský Podzámok 10. júla (TASR) - Plánovaný presun časti výroby hutníckej spoločnosti OFZ zo Slovenska do Uzbekistanu by nemal mať zásadný vplyv na zamestnanosť. Väčšinu zamestnancov spoločnosti totiž prepustili už vlani. Pre TASR to v pondelok uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Branislav Klocok.



Dodal, že diskusie s uzbeckým partnerom okolo prenesenia časti výroby sú aktuálne pred finalizáciou. "Samozrejme, môžu sa ešte vyskytnúť najmä technické okolnosti, ktoré tento proces môžu zastaviť," podotkol Klocok.



Výrobca ferozliatin z Oravy očakáva od presunu najmä to, že si aspoň čiastočne udrží trhové pozície. Klocok podotkol, že hlavným dôvodom tohto kroku je diametrálne odlišný postoj Slovenska k podpore priemyslu v porovnaní napríklad s Francúzskom či Nemeckom. Z toho vyplýva aj cena elektrickej energie. "Bol by som veľmi nerád, aby to vyznelo tak, že máme nastavenú ruku a čakáme na podporu, ktorú musia zaplatiť daňoví poplatníci, lebo my sme nekonkurencieschopní. Hovoríme len, že Slovensku musia platiť rovnaké pravidlá ako v iných európskych krajinách. Inak nebude nik vyrábajúci na Slovensku schopný konkurovať západoeurópskym výrobcom," vysvetlil.



Na informáciu o čiastočnom sťahovaní OFZ do Ázie upozornili koncom minulého týždňa Hospodárske noviny. Oravská spoločnosť musela v posledných mesiacoch vypínať výrobu aj prepúšťať ľudí. Dôvodom boli negatívne podmienky na trhu, najmä vysoké ceny elektrickej energie a nízke trhové ceny ferozliatin.