OH 2020: Prípravy pokračujú podľa plánu aj napriek koronavírusu

Tokio 2. marca (TASR) - Prípravy na konanie olympijských a paralympijských hier v Tokiu pokračujú podľa plánu napriek hrozbe šírenia koronavírusu. Informáciu zverejnil v tlačovej správe Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Reagoval tak na správy niektorých médií ako Daily Mail, podľa ktorých by sa hry mohli konať pred prázdnymi hľadiskami a diváci by ich mohli sledovať iba prostredníctvom televíznych vysielateľov. "Opatrenia proti šíreniu infekčných chorôb predstavujú dôležitú súčasť organizačných plánov Tokia 2020. Hostiteľ plánuje bezpečné a pokojné hry. Organizátor bude pokračovať v spolupráci s relevantnými organizáciami, ktoré moniturujú výskyt infekčných chorôb a bude konzultovať možné protiopatrenia," píše sa v oficiálnom vyhlásení.



Olympijské hry v Tokiu by mali odštartovať 24. júla. Správu vydala agentúra TASS.