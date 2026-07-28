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Ojazdené autá v prvom polroku medziročne zdraželi o 900 eur
Za miernym znížením priemerného veku stojí podľa spoločnosti predaj mladších áut s benzínovým motorom, ktorých vek sa medziročne výrazne znížil z 10,06 roka na 9,3 roka.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Ojazdené autá, ktoré sa na Slovensku predali v prvom polroku 2026, boli v priemere o 900 eur drahšie ako vlani. Priemerná cena za ojazdené osobné vozidlo vzrástla na 12.400 eur, priemerný vek bol 9,45 roka, o 1,5 mesiaca menej ako rok predtým. V priemere sa ojazdené autá predávali 64 dní, teda o tri dni dlhšie ako v prvej polovici minulého roka. Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Cebia.
Za miernym znížením priemerného veku stojí podľa spoločnosti predaj mladších áut s benzínovým motorom, ktorých vek sa medziročne výrazne znížil z 10,06 roka na 9,3 roka. Vyšší priemerný vek, naopak, vykázali vozidlá s naftovým motorom (tento rok 10,17 roka, vlani 9,77 roka).
Zároveň sa každoročne mierne zvyšuje priemerný vek vozidiel s čisto elektrickým a hybridným pohonom. Priemerný vek vozidiel s elektrickým pohonom bol za prvý polrok 4,97 roka, kým vlani to bolo 4,42 roka. Vozidlá, pri ktorých predajcovia v inzercii uvádzajú hybridný pohon, zostarli z priemerného veku 4,59 roka na 5,12 roka.
Z pohľadu typu pohonu sa trh postupne mení. Hoci naďalej platí, že väčšinu ponuky ojazdených vozidiel predávaných na Slovensku tvoria autá s naftovým motorom (51,88 %), ich podiel tento rok medziročne klesol o 3,2 percentuálneho bodu. O dva percentuálne body, naopak, vzrástol podiel vozidiel s benzínovým motorom, ktorý dosiahol 39,39 %. Hybridné vozidlá mali na trhu ojazdených vozidiel 4,18 % (vlani 3,33 %), áut na čisto elektrický pohon bolo 3,20 % (vlani 2,57 %). Vozidlá s pohonom na LPG a CNG tvorili približne 1 % všetkých inzerovaných vozidiel.
Najpredávanejším modelom bola opäť Škoda Octavia s trhovým podielom 6,31 %. Nasledovali Škoda Superb, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Škoda Fabia, Kia Ceed, Hyundai i30, Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan. Prvú desiatku uzatvára Audi A6, ktorého podiel sa oproti minulému roku znížil z 1,70 % na 1,30 %. Na trhu ojazdených vozidiel podľa spoločnosti možno pozorovať mierny pokles podielu prémiových a luxusných modelov.
Počet dovezených ojazdených áut na Slovensko sa takmer nezmenil. Dovezených bolo 28.215 ojazdených osobných vozidiel, o 512 kusov menej ako vlani v rovnakom období.
Za miernym znížením priemerného veku stojí podľa spoločnosti predaj mladších áut s benzínovým motorom, ktorých vek sa medziročne výrazne znížil z 10,06 roka na 9,3 roka. Vyšší priemerný vek, naopak, vykázali vozidlá s naftovým motorom (tento rok 10,17 roka, vlani 9,77 roka).
Zároveň sa každoročne mierne zvyšuje priemerný vek vozidiel s čisto elektrickým a hybridným pohonom. Priemerný vek vozidiel s elektrickým pohonom bol za prvý polrok 4,97 roka, kým vlani to bolo 4,42 roka. Vozidlá, pri ktorých predajcovia v inzercii uvádzajú hybridný pohon, zostarli z priemerného veku 4,59 roka na 5,12 roka.
Z pohľadu typu pohonu sa trh postupne mení. Hoci naďalej platí, že väčšinu ponuky ojazdených vozidiel predávaných na Slovensku tvoria autá s naftovým motorom (51,88 %), ich podiel tento rok medziročne klesol o 3,2 percentuálneho bodu. O dva percentuálne body, naopak, vzrástol podiel vozidiel s benzínovým motorom, ktorý dosiahol 39,39 %. Hybridné vozidlá mali na trhu ojazdených vozidiel 4,18 % (vlani 3,33 %), áut na čisto elektrický pohon bolo 3,20 % (vlani 2,57 %). Vozidlá s pohonom na LPG a CNG tvorili približne 1 % všetkých inzerovaných vozidiel.
Najpredávanejším modelom bola opäť Škoda Octavia s trhovým podielom 6,31 %. Nasledovali Škoda Superb, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Škoda Fabia, Kia Ceed, Hyundai i30, Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan. Prvú desiatku uzatvára Audi A6, ktorého podiel sa oproti minulému roku znížil z 1,70 % na 1,30 %. Na trhu ojazdených vozidiel podľa spoločnosti možno pozorovať mierny pokles podielu prémiových a luxusných modelov.
Počet dovezených ojazdených áut na Slovensko sa takmer nezmenil. Dovezených bolo 28.215 ojazdených osobných vozidiel, o 512 kusov menej ako vlani v rovnakom období.