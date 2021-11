Okamžité platby sú revolúciou, banky veria, že budú štandardom

Bratislava 19. novembra (TASR) - Okamžité platby sú revolúciou v platení, banky veria, že sa služba stane štandardom. Na Slovensko budú zavedené od 1. februára budúceho roka. Túto službu ponúknu hneď od spustenia tri banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. Podľa PR špecialistu Slovenskej sporiteľne Lukáša Havlíka je treba urobiť veľké technologické zmeny v bankových systémoch.



"Veríme, že na túto novinku sa rozhodne oplatí počkať. Prípravy na zavedenie instantných platieb idú podľa plánu, ich súčasťou je, prirodzene, aj testovanie. Aktuálne platí, že počítame so zavedením instantných platieb v našej banke hneď od začiatku, teda v zmysle národného plánu od 1. februára 2022," uviedol Havlík.



Od prvého dňa po spustení prinesie okamžité platby VÚB banka. "Len čo klient takto pošle svoje prostriedky v akýkoľvek deň a v akúkoľvek hodinu, príjemcovi prídu už v priebehu niekoľkých sekúnd. Týka sa to nielen Slovenska, ale aj ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb. Je to technicky veľmi náročná služba, preto na jej príprave a testovaní intenzívne pracujeme," povedal PR manažér banky Dominik Miša.



Tatra banka sa tiež prihlásila k Národnému plánu zavedenia okamžitých platieb s predpokladaným termínom spustenia k 1. februáru. "Veríme, že zavedením okamžitých platieb prispejeme k lepšej klientskej skúsenosti s realizáciou platieb a tiež, že v budúcnosti bude táto služba štandardom," konštatovala PR manažérka banky Nadežda Palušová.



ČSOB chce tiež svojim klientom umožniť realizovať okamžité platby a na implementáciu tohto riešenia sa banka pripravuje. "Vzhľadom na to, že naša banka aktuálne prechádza transformačným programom a jeho súčasťou je aj zavedenie nového bankového systému, ktorý práve takéto transakcie umožní, okamžité platby spustíme v tomto novom riešení v ďalších fázach, nie hneď v prvej," komentovala hovorkyňa banky Anna Jamborová. Zároveň banka vníma zavedenie okamžitých platieb ako logické vývojové štádium platobného styku a podporu bezhotovostných transakcií. Na príprave zavedenia okamžitých platieb a ich sprístupnení pracuje aj 365.bank.



Okamžité platby podľa informácií Slovenskej bankovej asociácie (SBA) zabezpečia okamžitý prevod finančných prostriedkov, na účte príjemcu sú do desiatich sekúnd. Aktuálne je maximálna výška transakčného limitu okamžitých platieb 100.000 eur. Taktiež umožnia realizovať aj úhradu rýchlej "núdzovej" platby. Pre firmy môžu tieto platby znížiť počet oneskorených platieb a pomôžu urýchliť úradu faktúr.



"Národný plán zavedenia okamžitých platieb v SR publikovala Národná banka Slovenska (NBS) v decembri 2019. Ten stanovuje termín zavedenia týchto platieb na 1. februára 2022. V zmysle plánu mali banky, ktoré sa rozhodli spustiť okamžité platby v danom termíne, oznámiť pristúpenie k plánu do 1. februára 2021," uviedla SBA. Účasť je pre poskytovateľov tejto služby dobrovoľná.