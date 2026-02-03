< sekcia Ekonomika
Okamžité prevody aj v zahraničí budú možné v Európe tento rok
Autor TASR
Brusel 3. februára (TASR) - Okamžité peňažné prevody blízkym osobám žijúcim v inej európskej krajine budú možné už tento rok. Dve hlavné platobné skupiny na kontinente, Európska platobná iniciatíva (EPI) a Európska platobná aliancia (EuroPA), totiž oznámili, že spájajú svoje sily s cieľom ponúknuť okamžité cezhraničné prevody peňazí medzi fyzickými osobami. Na správu tlačovej agentúry Belga upozornil bruselský spravodajca TASR.
Obe konzorciá podpísali memorandum o porozumení, ktoré potvrdzuje úspešné dokončenie štúdie uskutočniteľnosti projektu, spustenej v júni minulého roka. V súčasnosti prebieha implementačná fáza projektu. Služba, ktorá je založená na prevodoch z účtu na účet, umožní používateľom posielať peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd prostredníctvom smartfónu.
Systém bude tento rok vo veľkom rozsahu spustený pre jednotlivcov. Obchodníci ho budú môcť používať od budúceho roka, a to ako pri fyzickom nákupe v obchodoch, tak aj online.
„Táto koalícia už pokrýva spolu 13 európskych krajín a viac ako 130 miliónov potenciálnych používateľov,“ uviedol predseda Francúzskej bankovej federácie Daniel Baal na sociálnej sieti. Koalícia je otvorená všetkým európskym krajinám, vrátane Švajčiarska a ďalších trhov mimo eurozóny.
Iniciatíva, pôvodne koncipovaná ako európska odpoveď na amerických gigantov Visa a Mastercard, však mala ťažké začiatky, ale vznikajúca aliancia predstavuje ďalší krok k väčšej európskej autonómii v oblasti platieb a finančných prevodov.
Súbežne s týmto projektom aj Európska centrálna banka (ECB) pokračuje v prípravách na zavedení digitálneho eura, čiže digitálnej verzie bankoviek a mincí. Podľa odhadov ECB by digitálne euro malo začať platiť do konca tohto desaťročia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
