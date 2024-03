Oklahoma City podľahla Lakers a prišla o prvú priečku na západe

NBA - sumáre:



Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 102:106 (31:29, 21:24, 25:27, 25:26)



najviac bodov: Claxton 21, Johnson 18, Bridges 14 - Kennard 25, LaRavia 14 (10 doskokov), Stevens 13







Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 113:106 (25:35, 23:20, 25:26, 40:25)



najviac bodov: Lillard 41, Portis 28 (16 doskokov), Beverley 12 - George a Harden 29, Leonard 16







Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 119:114 (28:26, 27:22, 33:34, 31:32)



najviac bodov: Gobert 25 (16 doskokov), Conley 19, Towns 14 - Simons 34, Reath 26, Banton 18







Utah Jazz - Washington Wizards 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)



najviac bodov: Clarkson 38 (10 doskokov), Sexton 29, Collins 17 (15 doskokov) - Poole 32, Kuzma 23, Jones 21







Sacramento Kings - Chicago Bulls 109:113 (36:22, 20:27, 35:28, 18:36)



najviac bodov: Fox 20 (10 asistencií), Sabonis 18 (21 doskokov), Huerter 12 - White 37, DeRozan 33, Dosunmu 20







Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32)



najviac bodov: Russell 26, Davis 24 (12 doskokov), James 19 (11 doskokov) - Gilgeous-Alexander 20, Dort a Holmgren po 15





New York 5. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City prišli o vedúcu pozíciu v Západnej konferencii NBA, keď v noci na utorok prehrali na palubovke Los Angeles Lakers 104:116. Na čelo sa vrátila Minnesota, ktorá zdolala Portland 119:114. Milwaukee dokázalo doma uspieť proti Los Angeles Clippers 113:106, hoci nastúpilo bez svojho lídra Jannisa Antetokunmpa, ktorý má problém s achilovkou.Lakers tuho bojujú o play off, z uplynulých 14 duelov vyhrali 10. Stále im však patrí 9. priečka, z ktorej vedie do play off cesta cez dve víťazné stretnutia v play in. Najlepším strelcom tímu z Kalifornie bol D’Angelo Russell s 26 bodmi, Anthony Davis pridal 24 bodov a 12 doskokov. Líder Thunder Shai Gilgeous-Alexander dal 20 bodov a prvýkrát po ôsmich stretnutiach nedosiahol na hranicu 30 bodov. Lakers dokázali tretíkrát za sebou uspieť v stretnutí, v ktorom narazili na vedúci tím Západnej konferencie. "Zdolať toto mužstvo nie je o šťastí. Thunder sú veľmi dobre trénovaní a nenechajú vás počas zápasu oddýchnuť. Musíte sa na nich dobre pripraviť. Ja som sa dostal do tempa a spoluhráči ma začali vyhľadávať. Keď máte na palubovke dostatok priestoru, ľahšie sa vám premieňajú strely," zhodnotil duel Russell podľa AP.Oklahomčania nastúpili na tretí zápas vonku v priebehu štyroch dní a mohli cítiť únavu.našiel príčinu neúspechu kouč Thunder Mark Daigneault.Bucks potiahol k triumfu Damian Lillard 41 bodmi. Hráči z Wisconsinu si pripísali šiesty triumf v sérii a patrí im druhá priečka na východe s odstupom osem duelov od najlepšieho tímu ligy Bostonu.pochvaľoval si Lillard. Clippers hrali deň po ďalšom náročnom stretnutí na palubovke Minnesoty a nestačilo im ani 29 bodov, ktoré zaznamenali James Harden i Paul George. Na západe im patrí 4. priečka o tri stretnutia za Minnesotou.Brooklyn si skomplikoval boj o vyraďovaciu časť, keď prehral doma 102:106 s Memphisom, ktorý sezónu už iba dohráva. Luke Kennard si v drese Grizzlies pripísal sezónne maximum 25 bodov. Nets na 11. priečke východu deli 2,5 zápasu od Atlanty, ktorá je prvá nad čiarou postupu.