Okolnosti každého úveru je potrebné dobre zvážiť, upozorňuje odborník

Bratislava 15. júla (TASR) - Úverovo sa zaťažiť, často na viac rokov, si vyžaduje zrelú úvahu a rozhodovanie. Každá domácnosť vstupujúca do úverového financovania by si mala zvážiť množstvo faktorov, ktoré ju môžu ovplyvniť nielen na začiatku, ale aj neskôr počas samotného splácania úveru, upozornil garant pre sektor úverov a kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.



"Veľké množstvo klientov si nedá námahu so získaním dostatočného množstva informácií, aby boli schopní plnohodnotne porovnať dostupné ponuky na trhu, resp. ktorá z možností je pre nich tá najvýhodnejšia," zhodnotil Sokol. Do tejto kategórie podľa neho patria informácie nielen o výške poplatku za poskytnutie úveru či výška úrokovej sadzby, ale napríklad aj mesačné poplatky za vedenie účtu, poplatky za predčasné splatenie, zmena zmluvných podmienok, poplatky za znalecké posudky, prípadne informácie, či niektorá banka takýto poplatok neprepláca.



Odborník pripomenul, že donedávna bola vo veľkom využívaná možnosť požiadať o tzv. úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť s cieľom vyhnúť sa budúcim zvýšeniam úrokových sadzieb. Klient si pritom zafixuje aktuálne úverové podmienky, na výber nehnuteľnosti má následne väčšinou 6 až 12 mesiacov. V situácii, kedy sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb, tento typ úveru nenapĺňa svoj hlavný účel, v určitých prípadoch má však podľa Sokola stále opodstatnenie.



Ďalší dôležitý faktor, podľa ktorého by sa mali domácnosti rozhodovať, je ich finančná situácia. Teda či bude rodina vôbec schopná dlhodobo splácať takýto úver. "Aj napriek tomu, že Národná banka Slovenska voči takýmto situáciám priebežne upravuje viaceré parametre, ktoré majú zabezpečiť schopnosť klienta splácať, je stále potrebné, aby každá domácnosť individuálne posúdila vlastné príjmy a výdavky v rámci finančnej analýzy," zdôraznil Sokol.