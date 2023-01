Okolo 1000 holandských farmárov chce rokovať o vykupovaní fariem

Brusel/Amsterdam 5. januára (TASR) - Približne 1000 holandských farmárov sa zatiaľ prihlásilo na predbežné rokovania s predstaviteľmi vlády o možnosti vzdať sa svojich podnikov alebo presťahovať svoje podnikanie v rámci nového vládneho plánu vykupovania fariem, čo má pomôcť pri znižovaní emisií dusíka. Uviedol vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl.



Vláda vlani v novembri vyjadrila nádej, že podpíše dohodu s 2000 až 3000 farmármi v rámci širšej schémy na zníženie emisií dusíka v poľnohospodárskom sektore. Holandsko v tejto oblasti zaostáva za svojimi záväzkami danými na celoeurópskej úrovni.



Farmári chcú počas rokovaní hovoriť o zatváraní, presťahovaní sa na nové miesto, znížení veľkosti chovaných stád dobytka a tiež o technologickom pokroku, ktorý pomôže pri znížení znečistenia spôsobenom chovom dobytka.



Vláda minulý rok naznačila, že ak sa neprihlási dostatočný počet farmárov, ochotných pristúpiť na schému vykupovania fariem, tak úrady pristúpia k povinným výkupom.



DutchNews.nl pripomenul podrobnosti schémy dobrovoľných výkupov, v rámci ktorej by farmári mohli od štátu dostať až 120 % hodnoty ich fariem, ešte neboli dokončené.



Holandská agentúra pre hodnotenie životného prostredia (PBL) vlani v októbri uviedla, že predchádzajúce schémy výkupov, za posledných 25 rokov, znížili celkový počet kusov chovného dobytka len o niekoľko percentuálnych bodov.



Vláda predpokladá, že odstránením 2000 až 3000 chovov, vnímaných ako zdroje znečistenia zlúčeninami dusíka, sa príroda bude môcť zotaviť. Z dlhodobého hľadiska vláda zvažuje zavedenie dane z emisií dusíka v súlade s odvodmi, aké sa platia pri emisiách CO2. To by podľa vládnych plánov malo zatraktívniť prácu na farmách udržateľným spôsobom.



Vlani v lete vládne plány na zníženie emisií dusíka, čo v praxi znamená zníženie počtu fariem a chovných zvierat, narazili na protesty farmárov. Desaťtisíce z nich sa zúčastnilo na pouličných protestoch a na niekoľko dní dokázali zahatať dôležité diaľničné úseky a cestné komunikácie.



Vládny kabinet musí znížiť emisie dusíka, aby splnil nariadenia EÚ, ktoré od každej členskej krajiny vyžadujú ochranu chránených zón známych ako oblasti Natura 2000.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)