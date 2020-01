Návštevníci gastronomického veľtrhu videli aj nové trendy

Bratislava 25. januára (TASR) - Ucelený sortiment pre segment HORECA od profesionálneho prístrojového vybavenia cez nábytok až po obalové materiály a reklamu môžu vidieť návštevníci medzinárodného veľtrhu gastronómie, ktorý sa do nedele koná v areáli bratislavskej Incheby. Veľtrh sa za roky svojho pôsobenia vyprofiloval na rozhodujúce podujatie vo svojom segmente na Slovensku i v okolitých krajinách a je dôležitou platformou na prezentáciu trendov a noviniek v gastronomickom odbore.



Organizátori podujatia pripravili pre návštevníkov množstvo odborno-populárnych akcií. Kulinárskym zážitkom je nielen Živá škola varenia, vďaka ktorej návštevníci spoznali tipy a triky svetových rozmerov a nové trendy, ale aj súťaže kuchárov, cukrárov, barmanov a baristov, či už profesionálov alebo študentov.



Umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny predstavuje Carving Cup Slovakia, kuchári si svoje sily zmerali v súťažiach Skills Slovakia - Gastro junior Metro cup a Majster Kuchár SR 2019/2020, cukrári sa predviedli počas Danubius Gastro DEBIC CUP 2020 a 10. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii priblížil exponáty kuchárov, cukrárov a cukrárskych artistov.







Podľa prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a šéfkuchára spoločnosti Metro Vojta Artza sa bude rok 2020 niesť v znamení nových trendov, ale zároveň aj v zdokonaľovaní tých starších. Do popredia sa ešte viac dostanú lokálne suroviny, alternatívy múky, cukrov, či dokonca náhrady mäsa. Viac priestoru dostanú aj nátierky či maslá z alternatívnych surovín, akými sú oriešky či strukoviny, a dôraz sa bude klásť aj na výživu detí v podobe organických surovín.