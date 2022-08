Okrem teplárov žiadajú štátnu pomoc s cenou plynu i bytové organizácie

Bratislava 19. augusta (TASR) – Rovnakú pomoc s cenami plynu ako pre rodinné domy by mal štát zaviesť aj pre všetky ostatné domácnosti. V spoločnom vyhlásení na to upozornili Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), Združenie bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenský zväz bytových družstiev. SZVT vyzval vládu na zabezpečenie rovnakej pomoci pre všetkých obyvateľov samostatne už pred dvomi týždňami.



"Vítame akékoľvek opatrenia na ochranu domácností pred nepriaznivými dosahmi vysokých cien energií. Zároveň upozorňujeme, že občania Slovenska, ktorí sú odberateľmi tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), nemôžu byť vynechaní pri riešení ochrany pred astronomickým nárastom cien energií a vláda musí myslieť aj na týchto občanov pri hľadaní riešenia," uviedli organizácie.



Takýchto domácností je podľa SZVT na Slovensku 761.000 a viac ako polovica tepla pre nich sa vyrába zo zemného plynu. Aj cenu tepla pre budúci rok rovnako extrémne zvyšujú ceny vstupných palív. Zástupcovia dodávateľov tepla a bytových domov upozornili, že takýto nárast cien energií tieto domácnosti bez pomoci vlády nezvládnu a budú mať problém s úhradami faktúr.



Ministerstvo hospodárstva chystá v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) produkt, ktorý má pre majiteľov rodinných domov zabezpečiť nižšie ceny plynu, než aké by mali byť podľa platného regulačného vzorca. Projekt nižšej ceny plynu, len pre domácnosti mimo domácností zásobovaných z CZT, považujú SZVT a bytové organizácie za neprijateľný a "hrubo diskriminujúci" veľkú časť obyvateľstva žijúceho na Slovensku.



"Vyzývame vládu, aby v rámci svojej sociálnej politiky zabezpečila systém ochrany pred astronomickým nárastom cien energií pre všetky domácnosti a nie selektívne len pre vybrané skupiny domácností," uviedli organizácie.