Okres Stará Ľubovňa stratí možnosť čerpať regionálny príspevok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Stará Ľubovňa 3. novembra (TASR) - Okres Stará Ľubovňa stratí možnosť čerpať regionálny príspevok. Tamojší okresný úrad (OÚ) o tom informoval na sociálnej sieti po tom, ako Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo na svojej webovej stránke zoznam prioritných okresov platný od novembra. Ten nahrádza doterajšie „najmenej rozvinuté okresy“ a okres Stará Ľubovňa bol z neho vyradený.

Týmto rozhodnutím zaniká možnosť poskytovania regionálneho príspevku, ktorý v uplynulých rokoch pomohol mnohým obciam, podnikateľom a občianskym združeniam pri realizácii rôznych projektov. Pre náš okres to znamená stratu dôležitého nástroja regionálneho rozvoja, ktorý prispieval k zlepšeniu infraštruktúry, podpore zamestnanosti a komunitného života,“ skonštatoval OÚ.
