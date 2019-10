Okresný súd zamietol žalobu voči SPF v kauze Veľký Slavkov

Prešov 21. októbra (TASR) – Okresný súd v Prešove na pondelkovom pojednávaní zamietol žalobu spoločnosti Digital Floor Ltd voči Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Rozhodnutie sa týka sporu, kde si spoločnosť nárokovala škodu takmer 16 miliónov eur, plus úrok z omeškania od roku 2008. Podľa súdu neboli splnené zákonné predpoklady zodpovednosti žalovaného za škodu. Rozsudok nie je právoplatný a je možné sa proti nemu do 15 dní odvolať.



"Myslím si, že ide o zjavne fiktívny nárok. To sme aj tvrdili od začiatku, že chýbajú základné predpoklady pre vznik škody a som veľmi rád, že prichádza generácia sudcov, ktorá o takomto nároku dokáže rozhodnúť na jednom pojednávaní, lebo takto sa má rozhodovať," doplnil právny zástupca SPF Michal Manzák.







Šéfka SPF Adriana Šklíbová rozhodnutie privítala. "Pozitívne hodnotím aj prácu súdu, že v priebehu tohto roka máme už druhé pozitívne rozhodnutie v kauze Veľký Slavkov. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo v priebehu 10,5-ročnej spolupráce s doktorom Manzákom dospieť k dvom pozitívnym rozhodnutiam, ostáva už len tretie," uviedla po pojednávaní generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.



Žalobca ďalšie kroky zatiaľ nekonkretizoval. "Vyjadríme, respektíve zvážime ďalší postup, až keď nám bude doručené písomné vyhotovenie rozsudku," skonštatoval po rozhodnutí súdu právny zástupca spoločnosti Digital Floor Ltd.



Podľa SPF ide o údajne zmarenú investíciu OKKO G.E.R. "Podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s. r. o., a ARent, a. s., dovodzujú, že išlo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru," vysvetlil hovorca SPF Martin Kormoš.



Celkovo sa kauza Veľký Slavkov týka náhrady škody vo výške takmer 100 miliónov eur, plus úroky z omeškania. Okrem pondelkového rozhodnutia Okresný súd v Prešove rozhodol 9. apríla 2019 o jednej z troch pohľadávok vo výške viac ako 23 miliónov eur s príslušenstvom tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol.



Podľa Šklíbovej sa tretí prípad týka náhrady sumy vo výške 60 miliónov eur. Termín pojednávania v tejto veci vytýčený ešte nebol.