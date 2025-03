Okresný súd v Trenčíne začal konkurzné konanie voči spoločnosti Eterna

Bánovce nad Bebravou 4. marca (TASR) - Okresný súd v Trenčíne začal konkurzné konanie voči bánovskej spoločnosti Eterna. Výrobca košieľ, ktorý ešte vlani oznámil ukončenie výroby, podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok sám. Vyplýva to z informácií, ktoré sú zverejnené v obchodnom vestníku. Upozornil na to Denník N.



Spoločnosť doposiaľ nevyplatila mzdy zamestnancom, potvrdil pre TASR Inšpektorát práce v Trenčíne, ktorý vo firme realizuje výkon inšpekcie, ukončiť by ho mal ešte tento týždeň v piatok (7.3.). "Inšpekcia práce je zameraná okrem iného na vybranú oblasť pracovnoprávnych vzťahov, pričom jej výkonom bolo zistené neposkytnutie mzdy zamestnancom za vykonanú prácu v mesiaci január 2025," konkretizovala hovorkyňa služobného úradu Lenka Sadovská.



Inšpektor práce v rámci protokolu o výsledku inšpekcie práce podľa nej štandardne nariadi odstrániť takto zistený nedostatok, a teda doplatiť predmetné mzdy dotknutým zamestnancom. "Voči spoločnosti bolo v súčasnosti začaté konkurzné konanie, na základe ktorého si zamestnanci môžu uplatňovať dávku garančného poistenia v príslušnej Sociálnej poisťovni," ozrejmila.



Ukončenie výroby v Bánovciach nad Bebravou oznámila spoločnosť ešte vlani s tým, že k tomu dôjde koncom marca. O prácu príde približne 300 ľudí. Rozhodnutie nemecké vedenie firmy odôvodnilo stúpajúcimi nákladmi. "Spoločnosť si každoročne navyšovala náklady zvyšovaním cien elektriny, plynu, náhradných dielov. Najväčšou zložkou nákladov sú ale mzdy, keďže sa pohybujú na minimálnej úrovni a každoročné zvyšovanie nás stavalo pred nelichotivú situáciu," ozrejmil pred časom pre TASR riaditeľ bánovského závodu Marek Holubek. Firma, v ktorej 98 percent zamestnancov tvoria ženy, tiež ohlásila hromadné prepúšťanie i na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomoc zamestnancom okrem bánovskej firmy deklarovala i ďalšia odevná spoločnosť v meste - Hüsler Produktion, ktorá sa špecializuje na výrobu pracovných odevov a košieľ. "Firma prejavila záujem pomôcť prijatím nových zamestnancov," informovala bánovská radnica na sociálnej sieti v súvislosti s návštevou primátora Róberta Gašparíka v spoločnosti koncom februára.



Eterna pôsobí v Bánovciach nad Bebravou od roku 1997, keď začala i s výrobou. Vo svojej najväčšej ére vyrábala 8000 košieľ denne na dve zmeny, momentálne ide o 2000 kusov denne. Sto percent výroby bánovského závodu odchádza do materskej firmy v Nemecku, odkiaľ ich distribuujú zákazníkom.



Pred dvoma rokmi skončila v konkurze druhá z väčších odevných spoločností v Bánovciach nad Bebravou - Zornica Banko Fashion, ktorá postupne znižovala počet svojich pracovníkov. V meste v odevnom priemysle pôsobí ešte niekoľko menších firiem.