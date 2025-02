Okresný súd v Žiline vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti 123Kurier

Žilina 10. februára (TASR) - Okresný súd v Žiline vyhlásil konkurz na majetok dlžníka 123Kurier, s. r. o., so sídlom v Tvrdošíne. Ustanovil správcu konkurznej podstaty, ktorou je trnavská spoločnosť UBC 2020. Uznesenie okresného súdu bolo v pondelok zverejnené v Obchodnom vestníku a od 11. februára sa preto konkurz považuje za vyhlásený a vykonateľný.



Navrhovatelia zastúpení ZO OZ Moderné odbory AIOS podali návrh na vyhlásenie konkurzu ešte koncom júna minulého roka. Konkurzné konanie sa začalo 7. augusta 2024 a po približne šiestich mesiacoch bol konkurz na majetok oravskej logistickej a doručovacej firmy aj vyhlásený. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.



Kuriérska spoločnosť 123Kurier uzavrela všetky svoje depá 23. novembra 2023 a pozastavila aj prijímanie nových objednávok. Firma to zdôvodnila pokusom o nepriateľské prevzatie základnej činnosti spoločnosti zo strany konkurencie a podozrením, že sa na tom zúčastňoval aj manažment spoločnosti.