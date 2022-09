Okruh dotácií z MH na rozvoj priemyselnej výroby by sa mal rozšíriť

Bratislava 28. septembra (TASR) – Dotácie z Ministerstva hospodárstva (MH) SR by v budúcnosti mohli využívať aj na preloženie elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a taktiež na úhradu štúdie realizovateľnosti projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Platné znenie zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH podľa rezortu dostatočne neprihliada na význam miestnej infraštruktúry v priemyselných zónach. Tá je čoraz dôležitejšia pri rozhodovaní investorov o umiestnení investícií. "Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón, dosiahnutý v období od vyhlásenia zákona," uviedol rezort hospodárstva v zverejnenom materiáli.



Okrem dvoch nových oblastí využívania dotácií prináša novela aj možnosť financovania odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou, a to zmenou doterajšieho účelu dotácie. Novinkou je tiež napríklad vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí.