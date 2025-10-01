< sekcia Ekonomika
Okruh ľudí poberajúcich ošetrovné na blízku osobu sa nerozšíri
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov opozičnej SaS.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Ľudia, ktorí sa starajú o chorú blízku osobu a žijú s ňou v jednej domácnosti, no nie sú v manželskom zväzku, nebudú mať nárok na ošetrovné. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov opozičnej SaS.
„Skutočnosť, že ošetrovné je v súčasnosti možné poberať len na členov rodiny, výrazne znevýhodňuje osoby, ktoré síce žijú spoločne v jednej domácnosti, ale vychádzajúc zo zákona nespĺňajú podmienky definície rodiny,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe s tým, že na tento problém upozornila vlani aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2024.
Na základe údajov z roku 2023 tvorili rodiny založené na voľnom zväzku alebo neúplné rodiny takmer 35 %. Súčasné znenie zákona je tak podľa opozičných poslancov diskriminujúce voči osobám, ktoré žijú v jednej domácnosti, no nie sú v manželskom zväzku. Nárok na ošetrovné im tak nevzniká.
„Najmä v prípade osôb s vážnym zdravotným znevýhodnením tak tieto domácnosti prichádzajú o finančné zdroje, ktoré by im zvýšené náklady spojené so starostlivosťou o túto osobu mohli aspoň čiastočne vykompenzovať. Rozšírenie nároku na ošetrovné aj na blízke osoby spoločne žijúce v domácnosti odôvodňujeme aj súčasnou potrebou reflektovať aktuálne spoločenské a demografické trendy na Slovensku, ktoré sa časom menia,“ dodali predkladatelia.
